【韓網熱帖】NU'EST Aron的99萬元粉絲MT活動內容
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【韓網熱帖】NU'EST Aron的99萬元粉絲MT活動內容

明星   2024年3月10日   星期日17:25   Sani  

（封面圖源：IG@theaaronkwak）

包含四人間住宿費（有兩個房間，相當於二人間）和餐費，3天2夜在江原道原州市進行。

具體日程：

2024 Aron大學迎春全員MT「哥哥和我」
（圖源：IG@theaaronkwak）

第一天：歡迎派對、贈送禮物（帽T+環保袋+DIY材料等），1：1合照，ROOM VSIT（Aron拜訪每一位粉絲的下榻房間）

第二天：DIY課程（和Aron一起製作收藏品），迷你運動會（和Aron同隊玩小遊戲），after party（Aron唱歌聊天），HI-TOUCH（問候晚安）

第三天：告別（Aron親自問候並送粉絲離開）
（圖源：IG@theaaronkwak）

韓國網友評論：
1. CP值高過見面會耶！
2. 視訊簽售花幾十上百萬都只能通話一分鐘而已
3. 3天2夜固有成本就很高了，真的不貴
4. 「哥哥和我」這標題...
5. 「哥哥和我」是NU'EST的一個梗啦，來自Aron的口誤，其實「哥哥」是指粉絲、「我」才是Aron
6. 如果我家偶像做這個活動，我一定會去
7. 如果和同樣追星的朋友一起去應該很好玩
8. 30人還好，300人太多了吧
9. 已經賣光了，說明還是有市場需求
（圖源：IG@theaaronkwak）

10. 感覺有點奇怪...
11. 如果是我本命我肯定想去，但又希望我本命不要做這種事
12. Kpop真的好奇怪...
13. 哇超級不希望我本命做這種活動，賺的錢又不少，有必要嗎？
14. 尊重個人喜好，但我不想和偶像那麼親近，只想看他上電視和唱歌
15. 這種活動在演員圈不稀奇，蠻好的，和演員一起MT、 拍團體照，只有真粉才會去，氣氛很好
16. 不知現在還有沒有人做這種MT形式的粉絲見面會，演員和一代偶像團SOLO活動時做過不少
17. 直到10年前都有不少演員做呢，比如宋仲基拍《成均館緋聞》時，但價格不是這水準
18. 《秘密花園》裡的大明星奧斯卡就做過藝人露營啊
19. 想起東方神起和粉絲的正東津火車之旅kkk 

出處：https：//theqoo.net/hot/3135450000

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