【韓網熱帖】NU'EST Aron的99萬元粉絲MT活動內容

包含四人間住宿費（有兩個房間，相當於二人間）和餐費，3天2夜在江原道原州市進行。

具體日程：

2024 Aron大學迎春全員MT「哥哥和我」



第一天：歡迎派對、贈送禮物（帽T+環保袋+DIY材料等），1：1合照，ROOM VSIT（Aron拜訪每一位粉絲的下榻房間）

第二天：DIY課程（和Aron一起製作收藏品），迷你運動會（和Aron同隊玩小遊戲），after party（Aron唱歌聊天），HI-TOUCH（問候晚安）

第三天：告別（Aron親自問候並送粉絲離開）



韓國網友評論：

1. CP值高過見面會耶！

2. 視訊簽售花幾十上百萬都只能通話一分鐘而已

3. 3天2夜固有成本就很高了，真的不貴

4. 「哥哥和我」這標題...

5. 「哥哥和我」是NU'EST的一個梗啦，來自Aron的口誤，其實「哥哥」是指粉絲、「我」才是Aron

6. 如果我家偶像做這個活動，我一定會去

7. 如果和同樣追星的朋友一起去應該很好玩

8. 30人還好，300人太多了吧

9. 已經賣光了，說明還是有市場需求



10. 感覺有點奇怪...

11. 如果是我本命我肯定想去，但又希望我本命不要做這種事

12. Kpop真的好奇怪...

13. 哇超級不希望我本命做這種活動，賺的錢又不少，有必要嗎？

14. 尊重個人喜好，但我不想和偶像那麼親近，只想看他上電視和唱歌

15. 這種活動在演員圈不稀奇，蠻好的，和演員一起MT、 拍團體照，只有真粉才會去，氣氛很好

16. 不知現在還有沒有人做這種MT形式的粉絲見面會，演員和一代偶像團SOLO活動時做過不少

17. 直到10年前都有不少演員做呢，比如宋仲基拍《成均館緋聞》時，但價格不是這水準

18. 《秘密花園》裡的大明星奧斯卡就做過藝人露營啊

19. 想起東方神起和粉絲的正東津火車之旅kkk

出處：https：//theqoo.net/hot/3135450000

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