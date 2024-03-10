Super Junior厉旭又宠粉丝(G)I-DLE雨琦！神童感性提成员「老了再一起穿西装跳〈SORRY, SORRY〉」

厉旭近日首度主持YouTube节目，是频道「Heyday」推出的《人生喀嚓》，首组来宾是Super Junior队友，小分队L.S.S.的利特、神童与始源。

由於是厉旭首次主持YouTube，L.S.S.开场就不留情面逗他，像是厉旭一讲完YouTuber必备词「按赞订阅分享」，始源直接失笑，神童还当场怀疑他是不是投资了Heyday才被任用，接著爆料他投资某支股票很惨淡。厉旭解释是因为和Heyday合作了一支评价SM后辈Vocal的影片获得不错反响才有缘分，神童又说「那是多亏那些Vocal吧」，厉旭欣然接受这个答案，不过笑里藏刀的用座位大小展现主持人威严：「你们空间还够吗？位置决定一个人的地位。」



▼厉旭评价SM后辈aespa、NCT、RIIZE Vocal影片，目前已达74万观看次数



《人生喀嚓》是以分享来宾「人生哏图」、「人生迷因（Meme）」为主题的综艺节目，Super Junior的迷因当然要说吵架事迹了，包括厉旭和始源知名的「恰信一搜」事件，对粉丝E.L.F.来说，各种吵架故事听到都要长茧了，但每次从不同成员嘴里听到都不太一样XDD。

而神童个人的人生迷因，是他各种从《认识的哥哥》撷取的舞蹈短影片。他体型圆润却非常会跳舞，是Super Junior主舞，利特说：「我想过，如果神童和我一样瘦，还会那么厉害吗？」神童回答：「可能不会，我跳舞会爆红的原因，就是因为我可以用这副身体跳舞。」始源也附和，说银赫（也是SJ主舞）就算Cover也不会那么有话题，神童听了就骄傲起来说银赫坏话XD。

厉旭请神童当场跳支舞，厉旭小心翼翼的发言马上被始源抓到，和神童笑超开心逗厉旭。笑归笑，神童对弟弟还是相当大方的：「厉旭要让我做什么我都做。」厉旭让神童跳 (G)I-DLE新歌〈Super Lady〉，因为那可是自己演艺圈头号粉丝雨琦的团体新歌啊，简直就在为粉丝谋福利，最后不忘邀她上节目。（延伸阅读：‎追星成功的典范！(G)I-DLE雨琦收到「本命」SJ厉旭送的咖啡车，开心喊「我是幸福的E.L.F.」）



▼〈Super Lady〉MV



尾声问起L.S.S.还想创造什么人生迷因，神童感性的回答：「以后我们真的年纪大了、长满白发，再一起穿西装跳〈SORRY, SORRY〉，在我们之中谁死掉之前。」也许2021年的睡衣版〈House Party〉，就是神童心目中「变老还要一起跳舞」的某个想像吧！气氛走向温馨，L.S.S.最后也收起逗弟弟的乐趣，展现兄弟之情疯狂称赞厉旭为他打气，说他是隐藏的宝石、是疯子般(?)很厉害的演员。



▼睡衣版〈House Party〉（*延伸阅读：‎Super Junior〈House Party〉特别版MV！亮点超多成大家来找碴：希澈在哪里、谁60大寿）



▼《人生喀嚓》首集完整节目（神童话题中还否认跟风SEVENTEEN小分队BBS夫硕顺，笑称是追随被视为爱豆始祖、1980年代当红团体「消防车」，节目还聊了L.S.S.出演情境喜剧《UV BANG》的幕后花絮、始源一些戏剧作品幕后。）



▼附上消防车相关表演影片与音源



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