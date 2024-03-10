「BTS防彈少年團師妹團」ILLIT還沒出道就亮相巴黎時裝週了，K-POP圈首例！韓網友：顏值都超高

有著「HYBE小女兒」之稱的新女團ILLIT參加巴黎時裝週，成員們的高顏值引得網友大讚。

2023年9月1日，HYBE與JTBC合制的選秀節目《R U Next？》正式收官，最終由李沅禧、朴敏珠（慜柱）、外園彩羽、境萌花、盧玧我組成ILLIT展開活動，年紀最大的20歲，最小的僅為16歲。 組合名稱字源「I will it」，由表示自主進取的「I will」，與表示某種特別物體的代名詞「it」相結合，意謂能成為一切，值得期待的意思。 該團也是繼LE SSERAFIM（SOUCE MUSIC）、NEWJEANS（ADORE）之後HYBE旗下廠牌推出的第三個女團，因此被粉絲們親切地稱為「HYBE的小女兒」。

ILLIT其實將於3月25日才正式出道，但她們全員已經受邀參加國外的時裝週，這在K-POP界還是首例。 時裝週上5名成員熟練地切換韓語、英語和日語三國語言和媒體、粉絲交流，完全不怯場。 作為新人的成員們以長直髮、自然妝容和符合年紀的裝扮等閃耀時裝週，讓大家看到了K-POP愛豆的朝氣。



消息一出即刻在韓網上受到了關注，大家留言表示：「還沒出道就能參加時裝週，大發」、「5人長得真好看」、「真人太美了」等。

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