G-Dragon舊畫拍賣起價3千萬韓元！網意見兩極：現代藝術vs好醜誰要買

根據首爾拍賣公司（Seoul Auction）透露，GD（G-Dragon，權志龍）7年前親自創作的作品《Youth is Flower》將於本月29日舉辦的現代美術拍賣會上進行拍賣。

這件2017年的作品是在鐵製面板上用噴漆和馬克筆繪製而成，畫面中包含GD標志性的小雛菊和笑臉emoji，以及親筆簽名。



與其他已公開估價的藝術家作品不同，GD這件作品的估價被標註為」請單獨咨詢」。 據了解起拍價為3000萬韓元，最終落槌價將在3月29日下午3點舉行的拍賣會上決定。



GD一向以熱愛藝術著名，曾在IG分享新居內部照片，不僅裝潢品味極具藝術感，亦有不少價值不菲的藝術收藏品，例如估值超過100億韓元的英國畫家法蘭西斯·培根（Francis Bacon）畫作。 BIGBANG名曲《BAE BAE》就是GD以法蘭西斯的作品為靈感創作。





GD曾在2015年參與首爾市立美術館舉辦的現代美術展「PEACEMINUSONE： Beyond the Stage」，2019年被美國著名藝術雜誌《ARTnews》選為「五十位最值得關注的藝術收藏家」，亦是唯二上榜的韓國人之一。 但拍賣其本人創作的作品還是第一次。 目前該作品在首爾拍賣公司的江南中心進行展出。



該消息引起很多網友關注，有人不屑認為畫作頂多算塗鴉、大概只有粉絲會買賬，亦有人表示現代藝術就是靠名聲與概念，「GD創作」已經是最大價值之一。

此外，GD去年一度陷入吸毒風波，最終靠積極澄清行動洗脫嫌疑，並簽約新經紀公司Galaxy Corporation、預告將在今年內攜新專輯回歸。

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