長得也太不像了吧！出道20年無人知他是影帝崔岷植的親弟弟，曾演李到晛的父親

韓娛圈不乏親戚關係，只是這對兄弟倆太讓人意外了，因為根本長得不像啊！！！

近期，恐怖電影《破墓》上映，強勢躋身票房榜第一，按照目前的勢頭，極有望成為韓國今年首部破千萬人次的電影，也成為韓國2024年度票房冠軍的有力競爭者。 《破墓》的男主角則是「忠武路」重量級影帝崔岷植，關於他的各類消息霸佔了韓網熱搜。



日前韓網論壇上出現了一則名為「崔岷植的血親」的文章，主人公就是演員崔光一，他是崔岷植的親弟弟。因為外貌完全不像，且互相幾乎沒在公眾場合提及過對方，因此事情一曝光就引起廣大網友的注意。2001年出道的崔光一不同於活躍在大銀幕上的哥哥崔岷植，主攻話劇舞台，近十年才慢慢開始出演電視劇等。 雖然名氣和知名度不及大哥，但崔光一的演技卻絕對不輸。



2010年起崔光一開始接觸影視劇，出演過電影《憤怒的倫理學》、《1987：黎明到來的那一天》、《白頭山：半島浩劫》以及電視劇《自白》、《Do Do Sol Sol La La Sol》、《驅魔面馆》、《換魂》、《黑暗榮耀》等。 尤其是在《驅魔麵館》中，崔光一扮演的是最終惡鬼，大展毛骨悚然的演技。



某次在節目中主持人問崔光一，哥哥崔岷植對他在《驅魔麵館》中的演技如何評價，他笑著回答：「什麼也沒說，只說我怎麼演了個那麼壞的角色，太壞了。 」

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