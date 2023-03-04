只因主演劉亞仁涉毒！《末日愚者》演員感慨一個人毀掉一部劇：「那麼多人付出心血，卻可能永遠無法播出」

Netflix新劇《末日愚者》已拍完等待上架，主演劉亞仁卻在近日爆出長期使用4種違禁藥物令作品宣傳全面停擺。 同劇演員金英雄忍不住在IG吐露心聲，為大家付出的心血感到心痛。

金英雄心情複雜地寫道：「該怎麼說呢... 通知選角的令人開心的電話，拍第一場戲時心情激動的記憶，可能全都要化為泡沫。」



金英雄感慨眾多演員和製作組的努力：「付出忍耐與犧牲的、多如麥粒的工作人員們，齊心協力讓各自的角色發光的演員們，以及比任何人都懇切的導演，還有... 抱恙扔不放棄寫作的編劇，還有負責製作、直到最後都照顧片場的製作公司。」

雖然並無袒護劉亞仁之意，仍難免對作品也許無法面世而深感惋惜：「如果他的錯誤是事實，當然要承受指責。 絲毫沒有為他講話的意思。 當然要付出代價。 只是飽含著眾多人的辛苦和犧牲、即將誕生的《末日愚者》可能無法來到這個世界，終究會感到遺憾而已。」



劉亞仁上月被查出使用大麻、異丙酚（俗稱牛奶針）、K他命、古柯堿共4種違禁麻醉藥物及毒品，震驚整個娛樂圈，已經拍完的3部作品全部面臨「胎死腹中」危機。 《末日愚者》就是其中之一，另外還有兩部電影《終極對弈（勝負）》《HI. FIVE》，不僅數百億投資可能打水漂，無數演職人員的心血也可能永遠失去被看見的機會。





金英雄這篇文字雖是PO個人IG，但很多人認為寫出了所有與劉亞仁合作的工作人員的心聲：「可以用AI換臉換掉他嗎？」 、「如果重拍的話，必須要劉亞仁賠償！」、「已經拍好的話就上映吧T^T」、「校園暴力演員都好幾年不能露面，毒蟲的戲怎麼可以公開？」 、「一旦上映又會有人稱讚他『天才演技、惡魔才華』之類的」、「上映一個就會有第二個，然後就復出了」、「用金錢無法彌補的損失，令人心痛」。



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