【韩网热帖】终於完成了的大韩民国4大雨伞戏（feat. 姜栋元、孔刘、宋江、车银优）
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【韩网热帖】终於完成了的大韩民国4大雨伞戏（feat. 姜栋元、孔刘、宋江、车银优）

明星   2024年3月9日   星期六08:27   Tracy  

（封面图源：电影《狼的诱惑》、tvN《鬼怪》、Disney+《美好世界》、SBS《与恶魔有约》）

韩剧是懂拿捏画面氛围感的，一出雨伞戏就拍出了多个经典！

Theqoo论坛上有网友以「终於完成了的大韩民国4大雨伞戏」为名的内容，列举了热门韩剧中男主角雨中撑伞的镜头，每一帧都帅到爆。原PO表示：大家选谁？老实说谁能赢得过姜栋元呢？但是看了《美好世界》里的车银优，心开始动摇。银优啊，你为我撑伞的话，我愿意天天淋雨。

1.《狼的诱惑》姜栋元

2. 《鬼怪》孔刘

3. 《与恶魔有约》宋江

4. 《美好世界》车银优

韩国网友评论：
1. 雨伞戏的话肯定是姜栋元啊，独一无二
2. 这一局肯定姜栋元胜
3. 我想成为拍摄车银优的摄影师
4. 大家都好帅，好有眼福啊
5. 车银优不愧是车银优啊，一开始以为姜栋元无人能敌，直到看完车银优，疯狂动摇
6. 姜栋元，绝对是他！！凭藉一场雨伞戏动摇大韩民国
7. 除了姜栋元之外，其他三个镜头都是第一次见，没那么让人印象深刻
8. 每个都很好，不过姜栋元是传奇级不是没有原因的
9.车银优的角度，像是我四仰八叉地躺在地上被大雨淋著，他给我撑伞的样子
10. 姜栋元雨伞戏出名已经脱离了原作，看过《与恶魔有约》和《美好世界》的人应该没有多少吧
11. 车银优先生，那我就一直淋著雨罗
12.雨伞戏=姜栋元，这是固有名词
13. 《偶然发现的一天》的雨伞戏也绝美

14. 既然这样的话，应该也要放入崔民秀的雨伞戏


15. 宋江的脸也太帅了吧
16. 根本忘不了在电影院看到的姜栋元雨伞戏，车音乐确实很帅，但我刚看完《破墓》，他让我有种他在看着墓里的我的即视感
17. 1皇3王，就这样决定吧
18. 我以为肯定是姜栋元，没想到车银优也很强
19. 姜栋元从伞下笑着出来的场景，太真实了
20. 姜栋元，好想再感受一次第一次看电影里那个场景的冲击力

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