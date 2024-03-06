大胃王成勛：「高中時期連運動校隊學姊的餐都全被我吃光！」吃到肚子痛送醫檢查更驚人～

演員成勛出演綜藝節目總有滿滿的綜藝感，不做作的他率真作風廣受觀眾們的喜愛。近期他又在節目中暴露自己大胃王的過往，令觀眾們感到相當有趣。

5日播出的SBS《脫掉鞋子恢單4Men》節目中，邀請話劇《ART》的製作人金秀路，演員朴恩錫與成勛。而成勛則是第二次來到節目中，遊刃有餘的樣子，以及讓成員們招架不住的綜藝感，相當活躍。出道後首次挑戰話劇演出的成勛，也不諱言自己的個性很直白很坦率，不過有時也會惹人發笑。而演員朴恩錫則表示，成勛率真的個性非常適合本齣話劇，成勛則表示「從來沒想過要搞笑」，有點委屈的樣子讓現場笑聲不斷。



成勛也是韓國演藝圈中的大胃王代表，食量非常驚人也並非一日造就。為了演出或登台走秀他時常斷食，意志力也相當強烈。而他與眾不同的食量也發生許多有趣的小故事，成勛提到自己高中時期，連正在進行體重管理的運動校隊學姊們的餐盒都吃了，結果肚子爆痛去了醫院，沒想到檢查後發現胃裡出現個大洞…令在場所有人大吃一驚。



成勛對於自己的外貌也總是相當謙虛，說自己的外型稱不上是多帥，了不起是「可以到處走走」的程度，引發現場的人齊聲反對抗議，成員們還要求成勛進行現場外貌排名，讓他顯得非常為難，最終他選擇了李尚敏，讓大家感到他的確天生自帶綜藝感，無所顧忌的模樣讓節目充滿笑聲。



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