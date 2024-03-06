《You Quiz》柳承龍：「年輕時討厭平凡，選擇留長髮與特殊鬍子造型」劉台午憶起過往感性落淚

tvN綜藝《You Quiz》（劉QUIZ ON THE BLOCK）又有大咖演員來訪，本週作客的是演員柳承龍以及劉台午，他們也將在鏡頭前分享自己多彩多姿的人生故事。主題為「人生的漫長隧道」，當他們在默默無聞的時期，哪些人的應援或建議成為他們的力量與養分。

由於韓國電影《寄生上流》（上流寄生族）與《夢想之地》（農情家園）等逐漸受到全世界矚目，而電影《之前的我們》（從前的我們）中演出男主角的劉台午也來到《You Quiz》。劉台午也提到了自己幼年時期在德國度過，而學習演技又是在紐約，2009年出道後以韓國男演員的身分首次被提名為2024年英國奧斯卡最佳男主角獎項，終於躍上了世界的舞台。



幼年劉台午的礦工父親被派遣至德國工作，與護士母親在德國展開了多災多難的生活，劉台午也談到在紐約與太太Nicky Lee命運般的相遇過程，見面第一天的對話與場景至今仍印象深刻，加上讓劉台午自己都流下淚來的「買葡萄」的故事，傳達出自己的人生閱歷中細膩又強烈，令人難忘的情感紀錄。



接下來則是不受題材限制，總能創造出自己存在感的柳承龍演員，日前網路上也流傳柳承龍在大學時期留著一頭飄逸長髮以及長鬍子的造型，他也表示為了讓自己的造型「不平凡」所以當時選擇長髮與鬍子。另外他也提到了自己在大學畢業後過著劇團人生，為了生計而忙碌的一段人生經歷。



柳承龍在演出《Moving 異能》（Moving 超異能族）中創造了許多名場面，人氣直升，而他對演技的熱情也始終沒有衰退，他也在節目中提到對自己演技人生最大的轉捩點，則是名導演李濬益的一段特別的建議。柳承龍還加碼提到自己與演員柳海真一起在馬桶工廠打工的經歷，兩人甚至直接改變了工廠原有的工作流程，內容相當逗趣。《You Quiz》於每周三晚間8點45分於tvN播出。



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