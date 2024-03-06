大胃王成勋：「高中时期连运动校队学姊的餐都全被我吃光！」吃到肚子痛送医检查更惊人～

演员成勋出演综艺节目总有满满的综艺感，不做作的他率真作风广受观众们的喜爱。近期他又在节目中暴露自己大胃王的过往，令观众们感到相当有趣。

5日播出的SBS《脱掉鞋子恢单4Men》节目中，邀请话剧《ART》的制作人金秀路，演员朴恩锡与成勋。而成勋则是第二次来到节目中，游刃有余的样子，以及让成员们招架不住的综艺感，相当活跃。出道后首次挑战话剧演出的成勋，也不讳言自己的个性很直白很坦率，不过有时也会惹人发笑。而演员朴恩锡则表示，成勋率真的个性非常适合本出话剧，成勋则表示「从来没想过要搞笑」，有点委屈的样子让现场笑声不断。



成勋也是韩国演艺圈中的大胃王代表，食量非常惊人也并非一日造就。为了演出或登台走秀他时常断食，意志力也相当强烈。而他与众不同的食量也发生许多有趣的小故事，成勋提到自己高中时期，连正在进行体重管理的运动校队学姊们的餐盒都吃了，结果肚子爆痛去了医院，没想到检查后发现胃里出现个大洞…令在场所有人大吃一惊。



成勋对於自己的外貌也总是相当谦虚，说自己的外型称不上是多帅，了不起是「可以到处走走」的程度，引发现场的人齐声反对抗议，成员们还要求成勋进行现场外貌排名，让他显得非常为难，最终他选择了李尚敏，让大家感到他的确天生自带综艺感，无所顾忌的模样让节目充满笑声。



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