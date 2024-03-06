RIIZE手灯太像Epik High「中指手灯」与市面手指棒！粉丝气炸X与KWANGYA 119骂翻
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RIIZE手灯太像Epik High「中指手灯」与市面手指棒！粉丝气炸X与KWANGYA 119骂翻

KPOP   2024年3月6日   星期三13:02   草莓  

（封面图源：X@RIIZE_official、虾皮购物@玩具小买铺子截图、IG@blobyblo）

大势五代男团RIIZE昨（5）日发布了官方手灯（或称应援棒）预告照，一发布就引发粉丝排山倒海的反对。

RIIZE手灯预告照（图源：X@RIIZE_official）

RIIZE同时比出食指与大拇指的手势手灯，据说设计灵感源於成员们常比的食指手势，粉丝与网友一看便觉得太像‎Epik High去年问世的「朴圭奉」中指手灯，还有市面上早有贩售的「手指棒」，或称「手势棒」。吐槽RIIZE手灯的Meme（迷因）、哏图纷纷出笼……
RIIZE经常比食指向上动作（图源：IG@riize_official）‎Epik High中指手灯「朴圭奉」（图源：IG@blobyblo）

▼网友吐槽干脆买市面原有的就好，便宜很多

▼「想像一下不是买RIIZE手灯，而是买朴圭奉潜入Fancon……」

（示意影片）

也有粉丝干脆自己动手替RIIZE设计，有人以RIIZE出道单曲〈Get A Guitar〉发想设计出了吉他样式的手灯，有人想出热气球形状的手灯，也有人提议干脆设计能携带成员玩偶放的手灯（举例玩偶是Sohee照熙的），表达宁愿简陋也不想要官方目前的款式。

后续theqoo论坛出现一则文章‎〈RIIZE应援棒有剽窃嫌疑加上诅咒？〉，原Po整理出该换的理由，理由不止RIIZE手灯和Epik High手灯相像，还有手势在日本有「诅咒」之意，队上有日籍成员更应该严肃对待。除了X（原Twitter），原Po也说SM娱乐专属的举报中心「KWANGYA 119」（旷野119）目前已累积非常多粉丝抗议，最后表示「从来没有那么大团结过，换一下吧」，底下涌入上百名网友附和。

▼X上「RIIZE手灯」登韩国热门趋势外，KWANGYA 119目前「更正举报&意见建议」几乎都是关於RIIZE，还不断增加
（图源：X截图）（图源：SM TOWN旷野119网站截图）

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