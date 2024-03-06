這是什麼黃金人脈啊！RIIZE Anton和IU14年前就認識了：姊姊當時給了我香蕉牛奶

男團RIIZE成員Anton，他可是韓娛圈的「鑽石湯匙」出身，對於粉絲們來說是遙不可及的那些明星藝人們，對Anton來說可能只是「我爸的同事」。

Anton和IU的緣分再一次讓網友們見識到了他的強悍人脈！最近IU和RIIZE一起challenge了《Holssi》，RIIZE還作為演出嘉賓做客了IU的演唱會，頻繁互動讓兩家粉絲非常激動。



其實Anton很早就和IU認識了，兩人一直互相稱呼姊姊、弟弟，他們的舊合影一曝光立馬掀翻熱議。 那時的Anton還是個學前兒童，站在IU的身前，IU親切地摟著他，Anton附言寫道：「姊姊，一直為你加油。 作為RIINZE Anton見到你很開心。 剩下的H.E.R.巡演也要加油啊。 」而另一張照片則是現在作為愛豆的Anton和大前輩IU的合影，兩人依舊很親密。 Anton回憶起他和IU14年前第一次見面，稱：「她是我從小就認識的前輩，第一次見面的時候IU姊姊給了我香蕉牛奶，當時我年紀很小又有點害羞，就裝作不認識她，戴著耳機，這都是14年前的事情了。 這次RIIZE作為姊姊演唱會的嘉賓，真的太神奇了，作為前後輩關係再次見面，是我的榮幸。 」



IU透露Anton出道後自己的心情很微妙，表示：「他曾是個子小小的，很可愛的弟弟，現在的Anton已經長大了，作為前後輩的我們相遇，心情既微妙又感動。 」

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