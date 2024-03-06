HYBE新女团ILLIT出道专辑概念照在台湾拍的！台北捷运、街景、路人骑机车都入镜

从选秀节目《R U Next？》脱颖而出，HYBE旗下BELIFT LAB新女团ILLIT（原I'LL-IT）凌晨发布了出道专辑首波概念照，景色一看就很熟悉，原来是在台湾拍的。

ILLIT出道专辑《SUPER REAL ME》首波概念照「REAL ME」版本，其中几张照片老旧的白色砖墙搭窗型冷气、被涂鸦的红色砖墙、映入眼帘给人满满熟悉感，最关键的是北门凤李冰与台北捷运辛亥站的出现，显示地点正是台湾。制作影片出现了更多台湾街景，还有台湾水果，就连路人骑机车都入镜。



原来‎1月就曾有网友在台北撞见ILLIT‎，当时成员6缺1就引发过讨论，有粉丝要求BELIFT LAB给予答案，没多久官方便正式宣布不见人影的李荣书退团，ILLIT改以5人体制出道，最终成员是卢玧我、朴敏珠、李沅禧以及日本籍的境萌花与外园彩羽。



관련되시는 분께,



저희는 아티스트의 팬으로서 최근 활동 중인 아일릿의 대만 활동에 영서가 참여하지 않은 점에 주목하고자 합니다.

빌리프랩 에서 영서의 상태에 대해 알려주시거나, 어떠한 추측도 하지 않기 위해 오해를 풀 수 있도록 부탁드립니다. 많은 협조 부탁드립니다.

감사합니다. — ً (@momintorily) January 2, 2024

ILLIT在台拍摄，Dcard网友讨论文‎〈充满台味的illit预告照！〉中，有人留言「台到不可意思的地步，超级亲切」、「特别特别可爱，大概对於韩国人来说 台湾街景有种电视剧中才有的梦幻感」、「感觉可以当什么观光宣传照唉」、「这是我生活的地方吗（街道被拍的好美），也有人搞笑的说：「那台骑机车NFB1511的可以来认领一下自己的背影。」

而ILLIT特殊的Y2K复古风格也令人联想HYBE另一女团、旗下ADOR的NewJeans，‎先前参加巴黎时装周即掀起讨论认为非常相像NewJeans‎。



ILLIT将在本月25日正式出道，完整照片可至ILLIT官方Twitter或Instagram欣赏。



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