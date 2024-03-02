HYBE新女團「I'LL-IT」還未出道就受邀參加時裝週！但造型未獲好評，網友：山寨版NewJeans

HYBE旗下新女團「I'LL-IT」是透過去年九月的選秀節目《R U Next?》選出的五人女子團體。

由四位韓國成員YUNAH（盧玧我）、MINJU（朴敏珠）、WONHEE（李沅禧）以及兩位日本成員MOKA（境 萌花）、IROHA（外園 彩羽）組成。她們將在本月25日，帶著首張迷你專輯出道，而 HYBE 創辦人房時爀也參與這張專輯的製作。



在正式出道前，「I'LL-IT」也受邀參加巴黎時裝周，成為首個在出道前就全員受邀巴黎時裝周的 KPOP 組合。近日她們亮相 Acne Studios 的時裝秀，不過...整體造型在韓網評價似乎沒有很好。

有不少網友表示：「還以爲是 NewJeans 呢」、「沒有特別顯眼的孩子」、「好像給孩子們穿了不合適的衣服，以後以出道概念照再見吧」、「果然所屬公司的力量不是鬧著玩的」、「山寨版 NewJeans 」、「孩子們都很漂亮，但是造型和 NewJeans 太相似了」、「不是，要創造屬於自己的風格啊」、「以為看到了 Hanni 和 惠仁」、「可以明目張膽地這樣嗎」、「髮型和妝容都不怎麼樣」、「明明選出來的時候大家都很漂亮有個性，但現在都不知道誰是誰了」等等。



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