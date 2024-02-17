「疑似」曹政奭的不露臉神秘Youtuber一夕間追蹤人數從100漲到7萬多！網友留言：「李翊俊醫師開立YT頻道了…」

這到底是不是演員曹政奭的演唱呢？由於IU本人在15日曾公開分享一段連結並寫著「就像暖暖的棉被一樣…非常感謝這位「清溪山汪汪Record」演唱了很棒的Cover版本的Love wins all♥」，造成這位Youtuber突然爆紅。

IU所公開的連結是一位名為「清溪山汪汪Record」的Youtube頻道，這個頻道至今只有3部公開的影片，其中一部是以吉他自彈自唱cover IU的新歌Love wins all的影片，影片中沒有拍攝到演唱者的臉，僅有他穿著蘋果綠色的帽T並彈奏著吉他，演唱著IU的歌曲。並且寫著「因為是IU粉絲所以這樣伴奏並演唱這首歌曲，希望大家喜歡我的cover影片，之後也會上傳更有趣的影片」。



但這位Youtuber的歌聲實在好熟悉，聽起來就像是目前正在熱播中的《魅惑之人》的主角曹政奭，而且還有眼尖的網友們發現他所彈奏的這把吉他，就是由粉絲俱樂部特別製作而贈送給曹政奭的禮物。這個頻道之下其他的影片，還包含了「Gummy老公所唱的Gummy」以AI變聲Cover的影片。以上這些提示應該足以讓大家認為這位Youtuber就是曹政奭了，加上IU的加持，讓這頻道訂閱者從100人直接狂飆到7萬多人。



不過雖然有著這些明確的線索，所屬公司卻表示「目前還不是對外說明的時機點，有些事情正在準備中，之後再告訴大家」，不過網友們都已經在此處瘋狂留言「這邊有AI還有本人～」「終於等到李翊俊醫師開頻道了！」「雖然不知道他是誰，但感覺應該能把AROHA這首歌唱得很好！」「是該裝作不知道嗎？」「光看彈吉他的手就知道是他～」不得不說，曹政奭就連Youtuber的開設，也有這樣華麗的出道！



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