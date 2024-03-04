7年了！IU邀請《孝利家民宿》「金海姐妹」觀看演唱會，後台合影的待遇不是誰都有的哦

「明星們的偶像」IU舉辦演唱會，除了從四面八方慕名而來的粉絲們，更有不少明星前來。

IU 2024世界巡迴演唱會於3月2日在首爾隆重舉辦，觀眾席上粉絲們發現了EXO D.O.、aespa Winter、吳娜拉、朴恩斌、李周映、劉在錫、梁世燦以及男友李鍾碩。

而和IU合作新專輯收錄曲《Shh.. 》MV的影后湯唯也被發現出現在了觀眾席，她戴著黑色的帽子，衣著休閒，認真地聽著IU的演唱會，事後她還在SNS上分享了此事，表示：「Summer（湯唯女兒）說IU比媽媽還要美。 」



아이유 첫주 막콘 탕웨이 왔오

앵앵콜 야무지게 즐기고 가심... shh.. pic.twitter.com/LOvM6f6zwQ — 따봉 (@dbbxng) March 3, 2024

不僅如此，粉絲們還驚喜地發現這幾位女生的亮相，友情延續了7年，太讓人羨慕了。 早前IU曾做客過李孝利的綜藝節目《孝利家的民宿》，當時民宿第一批客人是幾位女生，被稱「金海姐妹」，幾人和IU同齡，相處甚歡，節目結束後也一直保持著友情。 這次IU開演唱會，特意邀請了「金海姐妹」前來，眾人還在後台拍下了親密的認證照。要說IU和素人朋友的關係有多好，「金海姐妹」其中一人結婚時，IU放下了工作趕至遠在釜山的婚禮現場，親自送上了祝歌。



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