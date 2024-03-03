《破墓》觀影人次已達500萬！官方公開特別版海報，正在當兵的李到晛也穿著軍服拍攝認證照

網友們都希望李到晛可以趕快退伍呢～演技好又長得帥！

《破墓》描述在經歷一連串超自然事件後，居住在洛杉磯的一個富裕家庭請來年輕的女巫花林（金高銀 飾），和法師奉吉（李到晛 飾）拯救家中的新生兒。當他們抵達目的地，花林便感應到祖先的陰影籠罩著這個家庭。花林向一流的風水師尚德（崔岷植 飾）與葬儀師永根（柳海真 飾）尋求幫助，四人在某個偏僻的村莊發現墳墓。在不知後果的情況下，他們挖開墳墓，卻意外釋放了埋藏在地下的邪惡力量。

《破墓》上映後可謂「勢不可擋」：僅3天便突破百萬觀影人次，上映第4天觀影人次突破200萬，速度超越去年（2023年）票房冠軍《12.12：首爾之春》。而昨日（2日）電影上映第10天，觀影人次已經來到500萬人次啦！

主角李到晛目前正在服役中，《破墓》是他的大螢幕處女作，電影交出亮眼成績也令他相當開心。他通過個人Instagram分享感言：「大家好，我是演員李到晛！我正在軍隊服役中，無法直接與大家見面，很抱歉以這種形式問候。看到電影票房的新聞，想和大家分享喜悅，沒想到一眨眼就400萬了…（小編註：目前已經破500萬）不曉得之後票房能漲到哪裡，但真的非常感謝粉絲和影迷們的支持。我現在是軍人林東玄，明年將以演員李到晛的身份，以更加成熟的面貌直接與大家見面並親自道謝。再次萬分感謝大家對電影《破墓》的厚愛。希望大家留意感冒，幸福度過每一天。」

▲《破墓》為慶祝票房突破500萬人次，公開特別版海報。

▲李到晛在片中飾演新銳法師「奉吉」。除了演技精湛，還在外型下足功夫，經文紋身＋綁起馬尾，現代化韓服＋拖鞋，並戴著耳麥，完美呈現MZ世代的新時尚。

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