【韓網熱帖】男人，比起顏值，更重要的是身材吧

男人的話，到底是臉重要還是身材重要呢？

近日，韓網theqoo論壇上網友們就「男人，比起臉蛋更重要的是身材吧」進行了討論，貼出了3年前YouTube上的測試，兩名男生進行對決，一個顏值一般，但身材健碩，肌肉線條明顯。 另一個身材一般，但顏值佔優勢。 節目的測試結果是大部份女生選擇了顏值高但身材一般的男生。





網友們對此評論表示：

1. 怎麼說呢，這位帥哥的身材也不差吧

2. 應該再加上身高

3. 這個肌肉線條應該是男生更喜歡吧，哈哈哈哈哈

4. 帥哥身高更高一點喔

5. 帥哥身材也不差啊，穿上衣服看的是整個型態，為什麼要讓人家脫衣服呢

6. 非得要說身材的話，不應該看肌肉，而是要看身高啊

7. 不然你說帥哥身高168cm，這樣才有可比性啊

8. 非得要用肌肉比的話，應該是168cm帥哥vs185cm肌肉男

9. 身材上最重要的是身高，對男生來說身高才是最重要的

10. 我個人認為身材的話反而是帥哥更好一點啊，高挑且有一點點肌肉，肩膀也很寬

11. 帥哥也可以有肌肉啊，但肌肉男不一定能變帥哥

12. 你完全不懂女生所想的「身材」標準是什麼

13. 要比較的話應該找一個身高只有167cm的瘦子帥哥

14. 身材標準中身高排第一，而且我很討厭這種滿身肌肉

15. 如果臉很一般的話，我也會看身材

16. 大部份女生看重的身材是身高、肩膀比例，而不是單純的肌肉男

17. 帥哥長得就是韓國人喜歡的模樣啊

18. 臉最重要

19. 即使身高不夠，我也只會看臉

20. 帥哥的話有這種身材就夠了，又不是瘦成皮包骨，誰天天光著上半身給別人看啊，男生練肌肉大部份都是為了自我滿足，而不是為了讓女生喜歡

原文：https://theqoo.net/square/3120312083

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