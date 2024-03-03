《破墓》观影人次已达500万！官方公开特别版海报，正在当兵的李到晛也穿著军服拍摄认证照

网友们都希望李到晛可以赶快退伍呢～演技好又长得帅！

《破墓》描述在经历一连串超自然事件后，居住在洛杉矶的一个富裕家庭请来年轻的女巫花林（金高银 饰），和法师奉吉（李到晛 饰）拯救家中的新生儿。当他们抵达目的地，花林便感应到祖先的阴影笼罩著这个家庭。花林向一流的风水师尚德（崔岷植 饰）与葬仪师永根（柳海真 饰）寻求帮助，四人在某个偏僻的村庄发现坟墓。在不知后果的情况下，他们挖开坟墓，却意外释放了埋藏在地下的邪恶力量。

《破墓》上映后可谓「势不可挡」：仅3天便突破百万观影人次，上映第4天观影人次突破200万，速度超越去年（2023年）票房冠军《12.12：首尔之春》。而昨日（2日）电影上映第10天，观影人次已经来到500万人次啦！

主角李到晛目前正在服役中，《破墓》是他的大萤幕处女作，电影交出亮眼成绩也令他相当开心。他通过个人Instagram分享感言：「大家好，我是演员李到晛！我正在军队服役中，无法直接与大家见面，很抱歉以这种形式问候。看到电影票房的新闻，想和大家分享喜悦，没想到一眨眼就400万了…（小编注：目前已经破500万）不晓得之后票房能涨到哪里，但真的非常感谢粉丝和影迷们的支持。我现在是军人林东玄，明年将以演员李到晛的身份，以更加成熟的面貌直接与大家见面并亲自道谢。再次万分感谢大家对电影《破墓》的厚爱。希望大家留意感冒，幸福度过每一天。」

▲《破墓》为庆祝票房突破500万人次，公开特别版海报。

▲李到晛在片中饰演新锐法师「奉吉」。除了演技精湛，还在外型下足功夫，经文纹身＋绑起马尾，现代化韩服＋拖鞋，并戴著耳麦，完美呈现MZ世代的新时尚。

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