【微雷】《美好世界》首播收視率5.3%順利啟航！金南珠演技爆發狂賺眼淚，車銀優次集預告引猜想

《美好世界》昨晚公開第一集，韓國本土MBC收視率達到5.3%，很多人看完結尾後表示今天也追定了！

Disney+新劇《美好世界》官方介紹是「無辜失去年幼兒子的殷秀賢親自處決逃脫法網的加害者後展開的故事」，第一集濃縮敘述到「處決」這一步，另一位主演車銀優看來要到第二集才登場。



這部劇在韓國通過MBC播出，首集獲得不錯的收視率，首都圈5.4%、全國5.3%，最高瞬間達到6.6%，算是良好開端。

金南珠在《迷霧》後蟄伏6年重返小熒幕，飾演一夕之間從幸福雲端墜入地獄的母親，劇有幾場痛失幼子、悲痛欲絕的戲份，令很多觀眾深深動容、忍不住跟著爆哭，大讚金南珠演技值得信賴。





至於第二集才要出現的車銀優的身世，也在網上引起很多猜想。 車銀優飾演的角色跟害死女主兒子的兇手一樣都姓權，而且第一集開頭就出現他開車撞向女主的鏡頭，有人猜他和兇手其實是父子關係，所以用同樣的手法向女主復仇。



但如果看第二集預告，似乎又暗示車銀優角色的家人是死於縱火，這樣一來又跟女主沒有直接關係。





究竟劇情走向如何，必須要看今晚更新才知啦！



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