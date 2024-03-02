BLACKPINK Jennie自曝「殺人行程」：試過最久4天半沒睡覺，現在絕對不可能

劉在錫YouTube頻道昨日更新節目，請來BLACKPINK Jennie、李正河、吳娜拉、車太鉉、梁世燦等圈內好友一起聊天。
《藉口Go》這檔節目是在早上錄製，Jennie剛從美國回來還沒調好時差、沒睡就過來，講話都有點不順XD車太鉉提起打歌節目也都是早上錄製，Jennie解釋說當時的做法是放棄睡眠：「活動的時候根本不睡。 最久試過4天半沒有睡覺，比如有MV之類連續拍攝的時候。 」
大家都嚇了一跳，劉在錫說「即便睡也只能小憩一下」，Jennie回答「是的」。 吳娜拉不敢相信她們是靠這樣的休息方式在舞台上散發能量，Jennie無奈笑說：「因為必須要做啊，但現在我也真的做不到。 」
很多網友都為Jennie的發言感到震驚，紛紛分享自己的相似經歷：「原來天文數字收入的代價是粉身碎骨」、「太殘酷了，只有年輕時能做到吧」、「應該還是有小睡吧，不然會出人命」「做好髮型就不能躺下睡了，只好一直醒著」、「MV要連續拍三四天，睡的話臉會腫，所以都不睡」、「只能在坐車和化妝的時候小憩一下」、「如何撐下來的呢，打營養點滴嗎？」、「兼職時試過熬2個晚上，感覺我的人性都破碎了」、「一天不睡就感覺關節鬆開了/靈魂和肉體分離了」、「看來只有體力充沛才能當藝人」。
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