【微雷】《美好世界》首播收视率5.3%顺利启航！金南珠演技爆发狂赚眼泪，车银优次集预告引猜想

《美好世界》昨晚公开第一集，韩国本土MBC收视率达到5.3%，很多人看完结尾后表示今天也追定了！

Disney+新剧《美好世界》官方介绍是「无辜失去年幼儿子的殷秀贤亲自处决逃脱法网的加害者后展开的故事」，第一集浓缩叙述到「处决」这一步，另一位主演车银优看来要到第二集才登场。



这部剧在韩国通过MBC播出，首集获得不错的收视率，首都圈5.4%、全国5.3%，最高瞬间达到6.6%，算是良好开端。

金南珠在《迷雾》后蛰伏6年重返小荧幕，饰演一夕之间从幸福云端坠入地狱的母亲，剧有几场痛失幼子、悲痛欲绝的戏份，令很多观众深深动容、忍不住跟著爆哭，大赞金南珠演技值得信赖。





至於第二集才要出现的车银优的身世，也在网上引起很多猜想。 车银优饰演的角色跟害死女主儿子的凶手一样都姓权，而且第一集开头就出现他开车撞向女主的镜头，有人猜他和凶手其实是父子关系，所以用同样的手法向女主复仇。



但如果看第二集预告，似乎又暗示车银优角色的家人是死於纵火，这样一来又跟女主没有直接关系。





究竟剧情走向如何，必须要看今晚更新才知啦！



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