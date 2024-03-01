《美好世界》三大看點搶先看：金南珠、車銀優都痛失親人，關係成迷

實力派女演員金南珠+超人氣「臉蛋天才」車銀優的新作《美好世界》3月1日正式在Disney+開播，先來掌握三大看點助你完美入戲！

1. 前所未有的主演Line：時隔6年回歸的韓劇女王金南珠+「明星裡的明星」車銀優的邂逅

金南珠扮演心理學教授兼知名作家「殷秀賢」，本是過著讓人艷羨的成功生活，但無辜失去了年幼的兒子，她親自處決加害者後過著悽慘的生活。 與和自己有著同樣傷痛的人糾纏在一起，在解開神秘事件的過程中，療癒了彼此的靈魂和心靈創傷。



另一邊車銀優出演「權善律」一角，雖然擁有善良的面龐，卻是無法知道內心的神秘人物。在富裕的家庭中長大，但因為一系列事件失去父母後，過著粗糙潦草的生活。 一改以往溫和陽光的形象，車銀優180度大變身，眼神中充滿了叛逆，劇中更不乏打戲，加上身份成迷，為劇情增添了懸疑色彩。



「殷秀賢」和「權善律」的共同點就是都失去了家人，他們在劇中會形成怎樣的關係備受關注。

2. 實力派演員軍團大集結

「殷秀賢」的丈夫「姜秀浩」的扮演者是金剛於，他是一名事業蒸蒸日上的當紅新聞主播。他雖然真心愛著妻子，但是因為一瞬間的錯誤選擇，陷入了無法控制的漩渦中。除此之外更有林世美、元美京、朴赫權、吉海妍等演技派的加盟，分別飾演了「殷秀賢」的閨蜜、「殷秀賢」的媽媽、韓國聯合黨黨代表兼首爾市長和「姜秀浩」的媽媽，想必一定會為劇情增添更多的戲劇張力。

3. 跌宕起伏的劇情

生活幸福的「殷秀賢」一夜之間痛失心愛的幼子，她的生活也從此陷入深淵。 從那一刻起，「殷秀賢」開始一步步揭開層層疊疊的謎團。為什麼一個無辜的孩子必須成為一具冰冷的屍體？「殷秀賢」為了給兒子伸張正義，親手懲罰了殺害他的兇手。 坐牢期間，「殷秀賢」得知了另一個令人懷疑的事件的存在。 隨著她出獄，更多引人懷疑的事件一件又一件的擺在面前，而這所有事件的起點都與「那一天」的秘密有關。 當一個個秘密揭開時，引發的風波將帶來令人矚目的懸疑故事。



金南珠表示：「這部劇會讓人反思什麼是家庭之愛，同時也會讓觀眾看到社會惡劣的一面。 各個人物的感情線和故事是整部劇最大的看點，希望大家關注每一個畫面。 」

此外，《美好世界》於3月1日起每週五、六通過Disney+獨家播出。



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