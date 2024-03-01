李英愛獲頒第17屆亞洲電影大獎「卓越亞洲電影人大獎」

第17屆亞洲電影大獎正式宣布，今年「卓越亞洲電影人大獎」 將頒給兩位來自不同地區的亞洲演員，他們在各自的演藝事業上皆成就出眾，持續挑戰各種表演類型，在不同領域中皆擁有獨特之處。其中一位獲頒這項殊榮的正是入行超過三十年，素有「氧氣美女」之稱的資深韓國演員李英愛（이영애）。

對於此次獲獎，李英愛表示：「獲頒這項重要殊榮讓我受寵若驚。這次很高興來港參與這項亞洲影壇盛事，我也希望繼續參與不同亞洲地區的作品，與更多亞洲各地電影人交流，同時讓外國觀眾關注韓國電影和文化。」

李英愛於 1993年憑劇集《你家的老公如何》開始其影視生涯，其後演出的劇集《醫家兄弟》、《最愛是誰》及《火花》等均膾炙人口。2000年，她與頂級男星李炳憲、宋康昊合演由朴贊郁執導的電影《JSA安全地帶》，電影更成為年度韓國本土電影票房冠軍。香港導演陳可辛也因看了這部電影，邀請她參與許秦豪執導的《春逝》，促進香港和韓國電影人交流，意義重大。李英愛主演的作品也走出韓國，對推動韓流在世界各地發展起了里程碑式的積極作用，當中2003年劇集《大長今》在世界90多個國家及地區播映，讓世界觀眾認識韓國歷史。她更在2015年撰寫《李英愛的晚餐：從韓國飲食文化發現的美麗故事》一書，從飲食中介紹韓國生活文化。

《JSA安全地帶》為李英愛的電影事業注入強心針，而朴贊郁導演對李英愛的表現更是印象深刻，2005年特別她度身訂造《親切的金子》。片中李英愛一改以往戲路，飾演為復仇而不惜一切的金子，顛覆從影以來高貴大方的氣質美女形象，成功演繹復仇背後複雜微妙的心理變化，為她贏得第26屆青龍獎影后殊榮，而電影也同時獲頒最佳影片獎項。李英愛多年來不斷鑽研演技，更修讀了中央大學戲劇電影學碩士課程。2019年，她繼《親切的金子》後，在電影《復仇母親》中飾演誓要尋回失蹤兒子的堅強母親，在悲傷中散發希望，引領公眾反思拐賣兒童的社會問題，而李英愛也憑電影奪得第25屆春史電影獎最佳女演員獎項。近期她在劇集《大指揮家：弦上的真相》飾演作風果敢，背後埋藏黑暗秘密的指揮家，再次挑戰從未演過的角色。

李英愛已確認來港出席在3月10日於西九文化區戲曲中心舉行的第17屆亞洲電影大獎頒獎典禮，親自接受獎項。釜山國際電影節主席朴光守先生表示：「李英愛小姐無疑是最受影迷愛戴的韓國女演員之一。能見證她的卓越才華獲得亞洲電影大獎的肯定，我們感到非常自豪。」

第17屆亞洲電影大獎 — 李英愛獨家訪談：

可否分享一下得獎感受？

當我知道獲頒「卓越亞洲電影人大獎」時，感到十分高興和榮幸。在這段時間原來仍有很多人記得我，令我十分感恩。

你主演的作品不但在韓國備受歡迎，更受外國觀眾喜愛，可否談談這方面的心得？

我主演的《親切的金子》在韓國和外國都有很多人談論，很受觀眾支持和喜愛。與其說是某個特定角色特別能讓外國觀眾明白和理解，不如說原來我演的電影也可克服文化差異，我相信外國觀眾也會感受到我在作品中流露的熱情。我在作品中付出的努力，也會讓觀眾產生共鳴。

《親切的金子》可說是你在影壇的代表作，可否談談這部電影對你演藝生涯的影響？

《親切的金子》是我在《大長今》大受歡迎後接拍的作品，所以我沒想過《親切的金子》會和《大長今》一樣大獲好評。《親切的金子》在國際電影節中得到不錯的評價，我和朴贊郁導演合作，效果也很理想。那時我在想，描述一個女性復仇的過程，這樣的故事能讓世界各地觀眾喜愛，引發他們的興趣嗎？最終這部電影讓我挑戰自己，增強了我的信心，所以《親切的金子》可說是我演藝生涯的轉捩點。

很多亞洲不同地區導演都想和你合作，將來會有這機會嗎？

我曾和亞洲導演合作，在電影節中我也和很多很出色的亞洲導演們碰面，我也希望藉著參與第17屆亞洲電影大獎頒獎典禮，探索和亞洲導演們合作的機會。

你怎樣看你演繹的女性角色和形象？

在我個人IG上留言的大多是女性粉絲，現時很多電視劇和電影中的女性形象和以前相比都更有挑戰性且更多元化。從不同方面來看，角色設定都比以前更廣闊，觀眾也可從中看到亞洲女性的多樣性。我認為電影正是提供了這個渠道，讓我也逐步由開頭較平面的角色，漸漸變得更具多樣性，角色的色彩也更豐富。那些女性角色為我帶來積極和鼓舞的作用。我也希望自己能更多面向展示女性的面貌。

你對希望闖出名堂的演員們有什麼提議？可否分享一下心得？

我覺得自己現在仍在學習中，如果真的要給大家意見，我會說只要堅持不懈，最終就能建立自己的風格和特色，並由此產生專屬你的深度。即時開始時可能表現較弱，但假以時日就會變得紮實。只要對自己的立志毫不動搖，就能打好基礎。在這次精彩的電影盛事中，我希望將來能和不同的亞洲演員及導演合作，一起拍攝作品。

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