【韓網熱帖】追星粉們對於藝人戀情的抨擊

女團aespa成員Karina和男演員李在旭熱戀的消息佔據著這幾天的韓網熱搜，吸引了廣大粉絲、網友的圍觀和熱議。

對於愛豆（偶像成員）的感情，不少民眾們都抱著好奇的態度，有支持也有反對的，日前theqoo上出現了一則名為「追星粉們對於愛豆戀情的抨擊」的文章，內容引發了廣大網友、追星粉們的討論。

原PO表示：很多人都誤會了，我們並不是讓愛豆們不談戀愛，只是你們戀愛了我們會脫粉罷了，這種「類似戀愛」的感情總是被罵是神經病。 一開始TWICE對待ONCE就是這種情感，好想ONCE啊，好愛ONCE啊。 這裡我們用自己的名字替換掉ONCE，來享受這種假想戀愛的感覺。 這類人就會瘋狂花錢，而經紀公司也需要賺錢，所以才禁止愛豆戀愛，管理旗下的愛豆們。

愛豆們不僅是唱歌，還要銷售周邊、舉行粉絲會和粉絲握手，這些都是利用「類似戀愛」來賺錢的手段。 也有少部份人會說「就讓他們談吧」，可以談啊，只要不被發現就好了。 藝人也是人，也會拉屎摳鼻子、打嗝、放屁，難道我們不知道嗎？只要別在粉絲面前這麼做，打碎粉絲的幻想就好。 要想維持住這種幻想，繼續賺錢，那麼經紀公司就得好好教育他們，愛豆們也要好好維持自己的人設。 當然不做也沒關係，只不過就是粉絲會減少而已。

韓國網友評論：

1. 安安靜靜地談，並且更加忠實於本職工作就好，但是太多人總是大張旗鼓地表現出「我正在談戀愛」的樣子，不管是我的本命，還是對方，反正總會有一人是這樣，哪怕沒有私生粉爆料，大家也能察覺出來，尤其是再不好好對待工作，更想脫粉了

2. 即使沒有「類似戀愛」的情感，看到本命戀愛也會讓人心灰意冷，因為我覺得他的事業心對不起我對他的應援

3. 幾十個團隊一起活動，為什麼有些團的創收就那麼高呢，肯定是有理由的。 其中就包括類似戀愛和立人設，有人願意花上百萬去簽售會。 雖然有人覺得陷入類似戀愛的粉絲很奇怪，但是這的確是愛豆圈一直以來培養愛豆的方式啊，他們不是更奇怪？愛豆本人也是「同犯」，知道這個邏輯之後我就就不追星了

4. 看到D社的照片和他（她）發在bubble裡的照片穿著一樣的衣服，突然有種恍惚的感覺，所以才討厭啊

5. 很對，但沒辦法啊，這就是人，道理都懂但是做不到，還是會繼續追下去

6. 比起類似戀愛，我更像是「育兒」的心情，但是光是粉絲一頭熱，他本人並不這樣的話，我會立馬脫粉

7. 愛豆和粉絲是一起為了事業而奔赴的團體，他本人卻想怎麼做就怎麼做，那我算什麼呢？

8. 每次看到有緋聞的愛豆時，我都會不自覺地想起他的另一半

9. 也有人事業、愛情兼顧得很好啊，我對談戀愛無所謂，反倒是他們承認之後會被貼上「某某的戀人」這種標籤，以及外部的嘲笑等，最讓人受不了，但我也不會脫粉，不過也希望他們不要承認，別讓我看到「誰誰誰的戀人」這種字眼就好

10. 愛豆市場真的充滿了矛盾，平時提到藝人都說他們也是人，但是一談戀愛他們就淪為了「商品」

11. 對，我會不想再為他們花錢

12. 寬恕他們的都是非粉，傷心都留給了粉絲

13. 雖然我沒有類似戀愛的情感，但是確實會讓我心灰意冷，不過愛豆談戀愛是自由，粉絲脫粉也是自由

14. 我其實並不討厭他們談戀愛，只是我內心的世界觀崩塌了，突然把我拉回現實世界，很討厭這種感覺

15. 如果能痛快脫粉的話，一開始就不會那麼容易地入坑了

16. 至少新人時別爆戀情啊，我為了讓大家知道他，那麼認真地在論壇裡留言、研究官方帳號，就是希望他能更紅一點，但這個時候他卻在談戀愛????感到了背叛！！等紅了之後，自己知道如何隱藏了再談也不遲啊

17. 不管談不談，只要不在SNS上秀恩愛就好，我喜歡GD那種不管有沒有被拍到，一直否認到底地態度

18. 雖然我沒有類似戀愛的情感，但是不可否認的是偶像產業本來就是靠販賣這種情感起家的，如果否認的話，不就是在否認整個產業嗎？

19. 太對了，原來我也以為他們談戀愛也無所謂，直到我親身經歷過了，才發現真的很難過啊

20. 愛豆都建BUBBLE，光明正大的賣了，怎麼還有人以為他們只靠音樂來吸引粉絲呢？

21. 愛豆、演員、藝人產業全都有類似戀愛的情感在，那些說不是的人，只能說你們是精神勝利法

22. 我是討厭飯圈（會因為戀情）變得吵鬧、亂七八糟的，所以才不想愛豆公開戀愛

原文：https://theqoo.net/square/3123334397

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