《美好世界》三大看点抢先看：金南珠、车银优都痛失亲人，关系成迷

实力派女演员金南珠+超人气「脸蛋天才」车银优的新作《美好世界》3月1日正式在Disney+开播，先来掌握三大看点助你完美入戏！

1. 前所未有的主演Line：时隔6年回归的韩剧女王金南珠+「明星里的明星」车银优的邂逅

金南珠扮演心理学教授兼知名作家「殷秀贤」，本是过著让人艳羡的成功生活，但无辜失去了年幼的儿子，她亲自处决加害者后过著凄惨的生活。 与和自己有著同样伤痛的人纠缠在一起，在解开神秘事件的过程中，疗愈了彼此的灵魂和心灵创伤。



另一边车银优出演「权善律」一角，虽然拥有善良的面庞，却是无法知道内心的神秘人物。在富裕的家庭中长大，但因为一系列事件失去父母后，过著粗糙潦草的生活。 一改以往温和阳光的形象，车银优180度大变身，眼神中充满了叛逆，剧中更不乏打戏，加上身份成迷，为剧情增添了悬疑色彩。



「殷秀贤」和「权善律」的共同点就是都失去了家人，他们在剧中会形成怎样的关系备受关注。

2. 实力派演员军团大集结

「殷秀贤」的丈夫「姜秀浩」的扮演者是金刚於，他是一名事业蒸蒸日上的当红新闻主播。他虽然真心爱著妻子，但是因为一瞬间的错误选择，陷入了无法控制的漩涡中。除此之外更有林世美、元美京、朴赫权、吉海妍等演技派的加盟，分别饰演了「殷秀贤」的闺蜜、「殷秀贤」的妈妈、韩国联合党党代表兼首尔市长和「姜秀浩」的妈妈，想必一定会为剧情增添更多的戏剧张力。

3. 跌宕起伏的剧情

生活幸福的「殷秀贤」一夜之间痛失心爱的幼子，她的生活也从此陷入深渊。 从那一刻起，「殷秀贤」开始一步步揭开层层叠叠的谜团。为什么一个无辜的孩子必须成为一具冰冷的尸体？「殷秀贤」为了给儿子伸张正义，亲手惩罚了杀害他的凶手。 坐牢期间，「殷秀贤」得知了另一个令人怀疑的事件的存在。 随著她出狱，更多引人怀疑的事件一件又一件的摆在面前，而这所有事件的起点都与「那一天」的秘密有关。 当一个个秘密揭开时，引发的风波将带来令人瞩目的悬疑故事。



金南珠表示：「这部剧会让人反思什么是家庭之爱，同时也会让观众看到社会恶劣的一面。 各个人物的感情线和故事是整部剧最大的看点，希望大家关注每一个画面。 」

此外，《美好世界》於3月1日起每周五、六通过Disney+独家播出。



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