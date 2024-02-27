《財閥X刑警》收視突破雙位數後開啟下半部，特別海報安普賢化成畫

《財閥X刑警》24日播出第8集收視創新高，接下來劇情將正式進入下半場，官方發布了特別版海報預告最大之謎將揭曉。

《財閥X刑警》第7集全國收視率升至9.9%，第8集再飆至11%，首都圈收視率則更高，第8集11.5%，瞬間收視率甚至達到13.7%。劇情漸入最高潮之下，《財閥X刑警》有望持續突破。

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目前為止，劇情走到了陳利手（安普賢飾演）一直以來的陰霾有了些許解答，他小時候撞見母親（李詩雅飾演）在家中浴缸死亡，為了讓他緩解衝擊，父親（張鉉誠飾演）請催眠專家徐儒青精神科醫師幫助利手忘記那段記憶，利手只記得經常夢見一個夢，夢中有個女子躺在浴缸裡。然而，徐儒青犯下案件遭陳利手逮，不甘之下讓利手想起一切，最新預告顯示利手將母親之死怪罪父親，是否還有內幕得持續看下去。



特別版海報讓利手取代母親，幻化成那幅夢中之畫的主角，他躺在浴缸裡，周圍有各種華麗花朵、催眠使用的水晶球、媽媽和家，而蝸牛和一只懷錶是什麼意思呢？可知的是，畫面表現了陳利手宛如被封印般，被困在了母親之死的創傷裡。



利手家到底有什麼祕密？李薔賢（朴智賢飾演）會如何幫助他？《財閥X刑警》由SBS與Disney+聯播，3月1日播出第9集。

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