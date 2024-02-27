【韓網熱帖】一見鍾情！aespa Karina&李宰旭，米蘭戀人

今日（27日）上午，D社突然曝光女團aespa成員Karina和演員李宰旭的戀情，引爆韓網熱議。

D社透露李宰旭和 Karina 在時裝秀一見鍾情，兩人在首爾也延續米蘭的緣分。 目前李宰旭經紀公司回應「正在確認中」，Karina經紀公司SM娛樂則未做出任何回應。

消息一出即刻在theqoo論壇掀起熱議，留言多達1000多則：

1. ？？？？？？？？？？？？？？

2. 拜託了，我們也有不想知道的權利啊

3. 兩人真的交往了？

4. 暈

5. 總感覺昨天和今天會爆出點什麼消息

6. 你說Karina和李宰旭談戀愛?????

7. 李宰旭比我想像中年紀要小啊，omg

8. 哇，aespa也有緋聞了

9. 也沒交往多久啊，看來不久之後就會傳出分手消息

10. 真的進入了next level了

11. 如果是在是時裝秀上第一次見面的話，也才沒認識多久啊，應該很快會分手

12. 能讓粉絲都震驚的程度的話，麻煩考慮一下粉絲的心情，就讓他們安安靜靜談戀愛吧

13. 1月才認識2月就寫新聞說在交往，這也太過分了吧

14. 感覺還只是曖昧的階段吧，畢竟1月才認識啊

15. 才認識一個月，還處在互相了解的階段吧

16. 好可惜，太早出新聞了

17. 奢侈品after party，多麽適合曖昧的環境啊

18. 衝擊，但是他倆還蠻般配的，衝擊

19. 如果是在米蘭才開始交往的話，不能先默默關注等到時候再爆料嗎？？太過分了

20. 本來才有點小火花，突然被潑冷水，太可憐了

21. 即使是真的，這麼早就被公開，應該很快就會分手吧，D社曝光的CP已經有很多對分手了

22. 是相關人士為了讓他倆分手才讓出的新聞吧

23. 記者是不是這兩人中某人的粉絲啊，為了讓他倆分手才爆料的

原文：https://theqoo.net/square/3121841062

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