只有猜對謎題才能獲得防彈少年團V的簽名：軍官5張，助教2張限量簽！猜不對的話...

在首都防衛司令部特殊任務部隊服役中的防彈少年團成員V傳來最新近況。

最近韓網SNS和論壇上經常出現V的「目擊談」，網友A某透露：「要想找V簽名的話，可以帶著便簽紙去找他，幹部可以簽5張，助教簽2張。 不過助教告訴V不能就這樣給簽名，於是V就成了特殊任務部隊的羅PD了。 」

A某還寫道：「助教還說要先猜謎才能夠拿到簽名，謎題是BTS成員的姓名、BTS的歌名等。 如果猜錯的話就會被身旁的助教們架著胳膊拉走。 」這一幕很像羅PD綜藝裡的遊戲環節，不過V曾經和羅PD合作過《出差溝通之神-瑞鎮家篇》，對各類遊戲瞭如指掌，這次直接在軍隊裡活用起來，看得網友和粉絲們忍不住大笑評論：「不愧是V啊」、「還限量簽名」、「哈哈哈哈哈，想像了一下畫面，太搞笑了」等。



2023年12月V和RM經由倫山訓練所入伍，V結束基礎新兵訓練之後就被分配到了夢寐以求的陸軍第二軍團轄下的軍事警察團特殊任務部隊。 早在入伍前V就透露想要在軍隊裡變得更加強壯、鍛鍊體力，前不久剛剛透露自己成功增重10kg，離自己定下的目標體重不遠了。

此外，V將於2025年6月10日退伍。

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