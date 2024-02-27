《财阀X刑警》收视突破双位数后开启下半部，特别海报安普贤化成画

《财阀X刑警》24日播出第8集收视创新高，接下来剧情将正式进入下半场，官方发布了特别版海报预告最大之谜将揭晓。

《财阀X刑警》第7集全国收视率升至9.9%，第8集再飙至11%，首都圈收视率则更高，第8集11.5%，瞬间收视率甚至达到13.7%。剧情渐入最高潮之下，《财阀X刑警》有望持续突破。

*相关报导：‎收视破10%啦！《财阀X刑警》安普贤&姜相准上演BL，精神科特殊办案超精彩（EP.8）

目前为止，剧情走到了陈利手（安普贤饰演）一直以来的阴霾有了些许解答，他小时候撞见母亲（李诗雅饰演）在家中浴缸死亡，为了让他缓解冲击，父亲（张铉诚饰演）请催眠专家徐儒青精神科医师帮助利手忘记那段记忆，利手只记得经常梦见一个梦，梦中有个女子躺在浴缸里。然而，徐儒青犯下案件遭陈利手逮，不甘之下让利手想起一切，最新预告显示利手将母亲之死怪罪父亲，是否还有内幕得持续看下去。



特别版海报让利手取代母亲，幻化成那幅梦中之画的主角，他躺在浴缸里，周围有各种华丽花朵、催眠使用的水晶球、妈妈和家，而蜗牛和一只怀表是什么意思呢？可知的是，画面表现了陈利手宛如被封印般，被困在了母亲之死的创伤里。



利手家到底有什么秘密？李蔷贤（朴智贤饰演）会如何帮助他？《财阀X刑警》由SBS与Disney+联播，3月1日播出第9集。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究