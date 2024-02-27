【韓網熱帖】電影處女作相當成功的李到晛

原PO認為李到晛在新片《破墓》裡的表現同時達成三項成就：實現了大眾性流行，抓住了電影愛好者的心，演技也獲得好評。







韓國網友評論：

1. 演技真的很棒

2. 哇居然是第一部電影，總感覺已經拍過很多戲

3. 挑作品的眼光真的很好

4. 演技好、嗓音好、長相好、身材好，是前途無量的類型

5. 為了奉吉（*李到晛角色）看了5遍《破墓》kkk我自己都覺得無語，可還是想看

6. 原本就知道他很會演，這次簡直讓人起雞皮疙瘩

7. 據說是新人時期被選中的？如果沒推遲一定也很有人氣... 李到晛不管做什麼都會紅（小編註：選角是2019年，拍攝是2022到2023年）

8. 導演說想要新鮮臉孔所以選了他，沒想到上映時他已經很有名了kkk

9. 片中日語台詞講得太好，差點以為他真的會日語，其實是連音調一起背下來，真的很有天賦kk

10. 《Sweet Home》時已開始註意他

11. 之前的演技都有些相似，這次真的刮目相看

12. 從《德魯納酒店》到《重回18歲》《Sweet Home》《五月的青春》《黑暗榮耀》，作品履曆真的絕了

13. 趕快退伍吧，期待他以後的作品

出處：https：//theqoo.net/hot/3121303183

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