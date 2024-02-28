看完顴骨升天！aespa Karina♥李宰旭米蘭初邂逅時，粉紅氛圍溢出螢幕

女團偶像 aespa Karina 和 演員 李宰旭 帥氣承認了戀情。

昨日（27日）上午，‎D社突然曝光了Karina和李宰旭的戀情，稱兩人於1月在義大利米蘭出席活動時一見鍾情，情緣從米蘭延續到了首爾，回國後的兩人也在拍戲、跑行程的間隙偷偷約會，感情十分甜蜜。 Karina和李宰旭的經紀公司在短暫的沉默之後承認了兩人的戀情，稱「他們正處於互相了解的階段」。

카리나 이재욱 둘다 누군지 모르는 1인..

ㅠㅠ

슬프다 pic.twitter.com/0lSW7X4y7e — 거인의어깨 (@jongy064) February 27, 2024

米蘭就這樣成為了Karina和李宰旭的「定情地」，讓他倆一見鍾情的場合到底是什麼樣子的呢？有網友翻出了當時米蘭活動時的影片，只見李宰旭和Karina坐在一起看秀，之後同行的兩人始終有說有笑，路過人多的地方時李宰旭更是十分貼心地用手護在Karina身邊，讓她能夠不碰到任何人地順利走出人群。俊男美女坐在一起已經夠養眼的了，更何況是兩人談笑風生的場景呢。

看到這一幕的網友們忍不住評論：「怎麼辦，突然覺得他倆好可愛」、「一個帥氣一個漂亮，很配啊」、「站在一起就是很養眼」、「我的顴骨升天了」、「因為年紀差不多所以很談得來吧」、「哇，第一次邂逅就被鏡頭記錄了下來」、「怎麼回事，我怎麼這麼心動啊」、「感覺那時候就已經互有好感了」、「 粉紅氛圍撲面而來，比《換乘戀愛》還讓人心動」等。

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