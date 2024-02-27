【韩网热帖】电影处女作相当成功的李到晛

原PO认为李到晛在新片《破墓》里的表现同时达成三项成就：实现了大众性流行，抓住了电影爱好者的心，演技也获得好评。







韩国网友评论：

1. 演技真的很棒

2. 哇居然是第一部电影，总感觉已经拍过很多戏

3. 挑作品的眼光真的很好

4. 演技好、嗓音好、长相好、身材好，是前途无量的类型

5. 为了奉吉（*李到晛角色）看了5遍《破墓》kkk我自己都觉得无语，可还是想看

6. 原本就知道他很会演，这次简直让人起鸡皮疙瘩

7. 据说是新人时期被选中的？如果没推迟一定也很有人气... 李到晛不管做什么都会红（小编注：选角是2019年，拍摄是2022到2023年）

8. 导演说想要新鲜脸孔所以选了他，没想到上映时他已经很有名了kkk

9. 片中日语台词讲得太好，差点以为他真的会日语，其实是连音调一起背下来，真的很有天赋kk

10. 《Sweet Home》时已开始注意他

11. 之前的演技都有些相似，这次真的刮目相看

12. 从《德鲁纳酒店》到《重回18岁》《Sweet Home》《五月的青春》《黑暗荣耀》，作品履历真的绝了

13. 赶快退伍吧，期待他以后的作品

出处：https：//theqoo.net/hot/3121303183

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