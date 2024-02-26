確診了！「張員瑛姐姐」張多雅不克參與《金字塔遊戲》製作發表會

超人氣女團IVE的成員張員瑛，其親姊張多雅一出道即登上戲劇女主角，首度挑戰演出作品《金字塔遊戲》演出，不過很可惜今日卻傳出她將缺席製作發表會，原因是確診了Covid-19而身體微恙。

TVING原創戲劇作品《金字塔遊戲》將於今日26日下午舉行製作發表會，同時也宣佈張多雅將無法出席的消息。劇組表示，由於確診的關係，主演張多雅將無法參與今日的製作發表會活動，請大家多多諒解。而今日的發表會，包含導演以及演員金知妍（苞娜）、柳多仁、申瑟琪、姜娜言等都將一同參與。



《金字塔遊戲》描述校園白蓮女高，透過一個月一次的秘密投票，選出被霸凌的目標，2年5班中的學生們分為加害者與被害者，以及旁觀者，全部都參與了這場暴力的殘酷生存戰。前所未見充滿獨創性以及世界觀的視角，上演新型態學生心理懸疑劇，改編自同名人氣網路漫畫原著，在遊戲目標中，打破排名金字塔的「遊戲狙擊手」成秀智（金知妍飾），還有學生們展開的智力鬥爭和心理戰，將帶給觀衆刺激的體驗。



張員瑛的親姊姊張多雅在日前傳出參演消息，已讓觀眾們相當期待。她在劇中將飾演2年5班中受到全部人喜愛，可說是班上的小公主，排名最上位等級的白夏凜一角，是一位雖然外表相當和善並且外型端莊優雅，但內心卻隱藏著陰險狡詐的反轉人物，期待她的演技表現。



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