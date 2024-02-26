确诊了！「张员瑛姐姐」张多雅不克参与《金字塔游戏》制作发表会

超人气女团IVE的成员张员瑛，其亲姊张多雅一出道即登上戏剧女主角，首度挑战演出作品《金字塔游戏》演出，不过很可惜今日却传出她将缺席制作发表会，原因是确诊了Covid-19而身体微恙。

TVING原创戏剧作品《金字塔游戏》将於今日26日下午举行制作发表会，同时也宣布张多雅将无法出席的消息。剧组表示，由於确诊的关系，主演张多雅将无法参与今日的制作发表会活动，请大家多多谅解。而今日的发表会，包含导演以及演员金知妍（苞娜）、柳多仁、申瑟琪、姜娜言等都将一同参与。



《金字塔游戏》描述校园白莲女高，透过一个月一次的秘密投票，选出被霸凌的目标，2年5班中的学生们分为加害者与被害者，以及旁观者，全部都参与了这场暴力的残酷生存战。前所未见充满独创性以及世界观的视角，上演新型态学生心理悬疑剧，改编自同名人气网路漫画原著，在游戏目标中，打破排名金字塔的「游戏狙击手」成秀智（金知妍饰），还有学生们展开的智力斗争和心理战，将带给观衆刺激的体验。



张员瑛的亲姊姊张多雅在日前传出参演消息，已让观众们相当期待。她在剧中将饰演2年5班中受到全部人喜爱，可说是班上的小公主，排名最上位等级的白夏凛一角，是一位虽然外表相当和善并且外型端庄优雅，但内心却隐藏著阴险狡诈的反转人物，期待她的演技表现。



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