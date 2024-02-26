看到曹世鎬與Timothée Chalamet自拍！讓洪錫天「超嫉妒」：世鎬啊～你應該叫上我的，我們絕交吧 XD

日前，好萊塢影星 Timothée Chalamet（提摩西夏勒梅） 和 Zendaya（千黛亞）到韓國宣傳《沙丘2》，他們還作客tvN綜藝《劉Quiz On The Block》而成爲話題。

近日，《劉Quiz On The Block》主持人之一的曹世鎬也在IG上分享和 Timothée Chalamet 的自拍照，沒想到卻讓洪錫天「超嫉妒」XD。洪錫天在貼文下留言：「世鎬啊～我第一次這麼羨慕你，我的world寶石一號」、「世鎬啊～應該叫上我的，這是你人生最大的失誤，不知道你是這樣子的人，我們斷絕關係吧！」



不過...洪錫天似乎仍然沒有消除憤怒和遺憾，洪錫天又在IG發了一篇文寫下：「世鎬啊～如果哥哥被你利用，你變得更成功，結婚的話，我隨時都可以被利用。但是...你拿到 Timothée 的電話號碼了嗎？分享一下吧！我夏天前我有事要去美國，去紐約一起吃點牛排吧，我來結帳吧！拜託給我電話號碼，你上次說要來我的生日派對的，但是沒來，這種程度可以做到吧？」引發網友們的爆笑。

而洪錫天主持的網路綜藝《洪錫天的寶石盒》非常有人氣，出演嘉賓都是由他嚴選的「正港帥哥」，從金度勳、金曜漢、李濬榮、羅人友、金在中、劉台午到李津宇等，每集都著不少笑料。



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