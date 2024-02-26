【韓網熱帖】到了一定年齡之後就會產生共鳴的李瑞鎮不戀愛的原因

疑似李瑞鎮前女友曝光事件鬧得沸沸揚揚之時，李瑞鎮關於戀愛的舊言再度出現在韓網論壇上，引發了廣大網友的圍觀和評論。

Theqoo論壇上有網友以「到了一定年齡之後就會產生共鳴的李瑞鎮不戀愛的原因」為題發表了內容，截圖中李瑞鎮和好友羅英錫PD談到了結婚的話題，羅PD問他：「不結婚嗎？也沒有談戀愛的想法嗎？」李瑞鎮表示：「 現在根本沒辦法約會，這是最大的問題，因為覺得太麻煩了，看電影的話要吃飯，但不能喝酒，看電影，然後喝咖啡。 」羅PD反問：「是覺得這個過程很麻煩嗎？」李瑞鎮回答：「現在沒辦法進行這個流程。 」



網友們看了李瑞鎮的發言，紛紛表示：

1. 我也覺得很麻煩，不管是戀愛還是見朋友，都覺得精力不足

2. 所以到了一定年紀之後還有想戀愛想法的人，這就是最大的祝福吧，不想因為一點點小小的心思就打破我自己的日常生活

3. 是因為你不夠喜歡對方才這樣，換一種約會流程不就行了

4. 只要我喜歡的話完全不會覺得麻煩啊，會覺得麻煩只是因為沒有人值得我去「打破」麻煩

5. 和朋友在一起不覺得麻煩，但是和不熟悉的人互相了解的過程會讓我覺得很煩

6. 這不僅是談戀愛吧，人際關係也是一樣的，都覺得麻煩的話就不要維持關係啊

7. 我能理解他，去了解一個不熟悉的人真的很累

8. 足夠喜歡的話就不會這麼想了

9. 哪怕不是戀愛，除了已經是朋友的人之外，要去經營一段新的人際關係也很累啊

10. 是因為討厭才不去做的啊，但要想想為什麼不想去做，是因為工作太累沒有閒暇時間，還是沒錢，抑或是沒心情（迴避心理）等等， 我個人覺得這種事情並非是個好現象

11. 我能理解，20多歲的時候會逛街、看電影、吃飯、喝咖啡，就這樣消磨一天，現在完全不行，體力跟不上

12. 就是因為不夠喜歡，這些事情都很耗費精力，也很難去喜歡上別人，但是也可能會突然喜歡某人，然後即使再累，也會像20多歲那樣談戀愛

13. 我就是這樣，情感消磨真的太累了

14. 那就不要談戀愛啊

15. 我從很小開始就覺得這種事情很麻煩，但是現在想不斷反覆這種可以不帶任何想法地看電影、吃飯、喝咖啡，享受平凡的約會和文化生活，想要平凡地活著

16. 是因為戀愛談太多次了嗎？不然的話吃飯-喝咖啡-看電影這種流程不會讓人覺得很煩啊，連60、70歲的老人家都會做的事情，所以老話說得好一切都要適量，做太多次肯定會很煩啊

17. 到了一定年紀之後確實能夠理解，精力完全不是20歲左右的水平

18. 太對了，我連想要了解對方的心情都沒有

19. 上了年紀之後做所有的事情都會覺得很煩，連照顧自己的身體都很煩

20. 多談幾次戀愛之後會發現全都是一樣的流程，真的會覺得很煩

原文：https://theqoo.net/square/3120436387

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞