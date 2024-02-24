收视冲至9.9！《财阀X刑警》新案件超恶心，安普贤中二病跃楼惨被训，身世之谜始揭幕（EP.7）

由安普贤和朴智贤主演的《财阀X刑警》，昨晚（23日）播出第7集，收视率一飞冲天从第6集的6.2%升至9.9%，突破双位数门槛看来不远矣。

本集内容，案件可以说是最扑朔迷离也最恶心的，而陈利手（安普贤饰演）做出的应对行动也更刺激，动作戏相当满足观众，只不过结果对陈利手不佳，因为被李蔷贤（朴智贤饰演）骂了XD。

案件从SW软体代表崔善宇之死开始，崔善宇以怪异蜷曲姿势身亡，死因是脱水，且已四天未进食，接著是与他共事的旗下员工赵成具尸体曝光，赵成具死了一周，尸体周围满是血且长了蛆、飞满苍蝇。

重案一组调查到一家豪华的精神科医院，后续也发现崔善宇与赵成具之死是因为威胁富人病患。在调查出凶手是谁之前，陈利手的身世之谜却先慢慢揭开了……陈利手过往曾在该医院接受治疗后失去记忆，他目前只是发觉医师办公室里摆的水晶球和他的一模一样，他和医师谈了他的梦境，医师私下随即传讯息警告陈利手父亲（张铉诚饰演）「他可能会恢复记忆」。



陈利手回到犯罪现场遇到疑似是凶手的黑衣人，为了逮捕他和他搏斗，甚至反被自己的「中二病」误事，黑衣人拿了他打造的纯金手铐铐住了他。想尽办法挣脱后，陈利手眼见黑衣人逃出大楼，干脆拿避难用升降机冲破玻璃一跃而下，最终顺利逮人。



陈利手为自己的行动沾沾自喜，却被李蔷贤指责「太危险」，两人不欢而散。李蔷贤不久得知了陈利手母亲（李诗雅饰演）死亡的真相，也知道了负责的警察是自己父亲（权海骁饰演），心疼的看著他。



下集预告，重案一组持续追查案件，朴准永（姜相准饰演）扮演病患深入追查精神科医院的秘密，陈利手的记忆恐愈渐清晰。



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