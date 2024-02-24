相差26歲真的不可以？金南珠與車銀優搭戲，友人真實反應：「演母子嗎？」新劇《美好世界》角色設定愈加令人好奇！
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相差26歲真的不可以？金南珠與車銀優搭戲，友人真實反應：「演母子嗎？」新劇《美好世界》角色設定愈加令人好奇！

韓劇   2024年2月24日   星期六18:00   Sani  

（封面圖源：YouTube@유 퀴즈 온 더 튜브截圖，MBC）

《劉QUIZ ON THE BLOCK》日前公開下周預告，嘉賓除了來韓宣傳《沙丘2》的提摩西·夏勒梅（Timothée Chalamet）和千黛亞（Zendaya），還有好久不見的演員金南珠。

金南珠在2018年的《Misty》之後時隔6年之久回歸，與人氣小生車銀優合作主演新劇《美好世界》。 節目裡金南珠透露跟朋友們說正在和車銀優拍戲時，朋友們反應都超誇張：「哈~~~真的嗎？是演媽媽吧？不會是情侶吧？」金南珠笑說：「我和車銀優（演情侶）很奇怪嗎？」
（圖源：YouTube@유 퀴즈 온 더 튜브截圖）

其實這部劇從企劃階段就讓人雲裡霧裡，因為金南珠和車銀優相差足足26歲，劇情介紹說兩人「有相似的傷痛、通過磨難互相救贖」，又顯然不是母子或夫妻關係（金南珠的角色有兒子和丈夫），確實很難不讓人做出各種猜想啊！
（圖源：Disney+提供）

來看官網給出的角色介紹：

金南珠飾演「殷秀賢」，曾是心理學教授兼作家，擁有人人艷羨的家庭和事業。 經歷4次流產終於生下的寶貝兒子在事故中喪生，兇手毫無悔意甚至嘲諷受害母子，坐完牢就重獲自由、什麼也沒有失去。 殷秀賢認為與其一輩子受心理創傷折磨，不如親手復仇，就此成為殺人犯。
（圖源：MBC）
（圖源：MBC）

金剛于飾演殷秀賢丈夫「姜秀浩」，深愛妻子和兒子，在「那天的事件」後因為一瞬間的錯誤選擇而陷入無法控制的漩渦。
（圖源：Disney+提供）

車銀優飾演「權善律」，擁有很弱的心臟和很強的心靈，曾夢想治愈像自己一樣的患兒，但失去摯愛的家人後夢想也隨之破滅。 富裕的家庭、安全的家，曾擁有的一切都消失了，善律咬緊牙關撐下來，心裡只剩對世界的憎惡。 正當他適應了充滿憤怒與失望的日常之際，秀賢出現了。
（圖源：MBC）
（圖源：MBC）

最新公開的預告裡，秀賢問流血的善律會不會痛，善律微笑看著她：「這種一點都不痛。 」兩人在夜幕下獨處，善律深情地說：「我想為妳做些什麼，因為一直受妳照顧。 」
（圖源：Disney+提供）

《美好世界》將在3月1日通過MBC首播，海外由Disney+獨家代理。 究竟金南珠和車銀優在劇中是什麼樣的關係，到時候就知道啦！

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