申世景也太會惹事！《魅惑之人》真假公主後更上演傳位世子之爭！自成誘餌欲使曹政奭送命（EP.11 – 12）

[有雷]這位棋待令簡直大鬧宮中！申世景以宮內的內人替代了掌令公主到清國和親，卻被曹政奭的舅父看穿，最後靠曹政奭的機智應對而通過險關，卻又因宮內的桃樹被雷劈中而讓曹政奭思考自己是否該退位，申世景再度獻計卻發現曹政奭另有想法，決定繼續進行復仇之計……

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為了讓年幼的掌令公主留在朝鮮，姜濛雨（申世景飾）用自己信任的內人芬英與公主交換，搭上了轎子出了宮，沒想到被李仁（曹政奭飾）的舅父識破，雖然追出了宮要看看公主的臉，但仍然是沒能親眼確認。而在此之前，濛雨已先稟告李仁這件事情，讓他面對舅父的質疑否認到底。既然讓公主和親的理由是為了避免戰爭，李仁表示更不應輕舉妄動前往確認公主的真偽，既然清國使臣並未質疑，那也等於是已認同。



幸好本事件能安全落幕，但李仁也希望濛雨之後能夠更謹慎行事。此時傳來宮中桃樹被雷擊中而引發火災，讓李仁更加憂心自己是否受到上天的懲罰，那棵桃樹事先王為他而植下，在先王離世後也一直了無生機，李仁將其視為自己，於是也開始思考自己的王位是否該傳給先王原本指示的文成大君。文成大君成熟懂事，亦認真學習棋藝，而濛雨也在旁聆聽李仁與大君的對話。



李仁與自己的母親大妃娘娘提及此事，並透露自己有擁立大君繼位的想法。但這樣一來引發了大妃與舅父的反彈，因為自己的勢力即將喪失，於是希望先促成文成大君的婚事並主張讓他到宮外生活。體弱的中殿病危，其父直接在朝廷上領罪並提出奏請，冊封其成為世子，並且收養其成為子嗣，而李仁花了大把新力請來的大司憲草庵先生，也贊同其作法。



李仁發現這又是濛雨對中殿的建言，他擔心的是濛雨會陷入危險之中。大妃娘娘也表達出自己的反對之意，舅父也來到映翠亭找李仁表達反對，反而引起李仁的憤怒，李仁說道自己冊封世子也只是一個為了穩定民心的計策，之後他仍可以收回自己的權位，將世子罷黜，將所有反抗他的勢力都除去。這點聽在濛雨的耳裡，卻發現李仁並非自己所想的是位仁君，於是又打算繼續復仇之路。



濛雨將李仁引出了宮外，相間的地點屋內有著刺客埋伏，當李仁即將落入陷阱時，濛雨卻又伸手拉住了他……

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