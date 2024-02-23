金秀贤《泪之女王》卡司再升级！宋仲基宣布加盟客串，力撑女主金智媛曾合作《太阳的后裔》《阿斯达年代记》

今日有消息称宋仲基正在为《泪之女王》进行拍摄，将在剧情中段部份登场并展现存在感。制作方已对该消息表示肯定，但未透露具体角色和戏份时长。

宋仲基本次客串主要是因为金智媛，两人先后合作过两部电视剧《太阳的后裔》《阿斯达年代记（第一季）》，从2022年起隶属同家公司，缘分不浅。





同时，宋仲基和金秀贤也在2009年电视剧《耶诞节会下雪吗》有过短暂合作。 当时两人都默默无名，各自成长为国际明星后再次相逢也令人感到期待。



宋仲基去年推出零片酬出演的电影《祸乱》并登上坎城红毯，今年3月1日即将上映新片《路基完》。 电视剧方面，在2022年底掀起热议的《财阀家的小儿子》之后，今年初透露正在积极讨论节拍新作《MY YOUTH》，工作安排颇为充实。



此外，《泪之女王》讲述Queens集团的财阀三世兼百货公司社长-洪海仁（金智媛 饰）和龙头里里长长子兼超市王子-白贤宇（金秀贤 饰），这对财阀夫妇携手克服惊险危机、 奇迹般重陷爱河的故事，由暌违小荧幕3年的金秀贤和金智媛担任主演，3月9日首播，由Netflix全球同步更新。



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