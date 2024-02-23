SEVENTEEN成員S.COUPS&淨漢傷愈正式歸隊！完整體3月開啟亞洲巡演

SEVENTEEN成員S.Coups和淨漢已經從受傷中康復，將在3月與成員們一起站上仁川演唱會SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO INCHEON的舞台。

Pledis娛樂公司今日（23日）通過Weverse宣佈：「S.Coups和淨漢接受了持續的治療並得到充分休息。 結果顯示受傷部位有所好轉，醫生認為他們可以在不對身體造成過度負擔的情況下完成預定的行程。」



S.Coups去年8月錄節目時左側膝蓋受傷，淨漢則在去年12月扭傷腳踝，兩人接受手術一直致力於康復治療。

所屬社表示兩人將從3月起重新加入SEVENTEEN活動行程，首先參加仁川的SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO INCHEON演唱會。 不過，為了避免給負傷部位造成負擔，部份行程的舞蹈表演等活動仍然受限，希望大家諒解。



最後，Pledis娛樂表示：「感謝一直為兩人康復加油打氣的粉絲們，以後也會盡最大努力讓藝人以健康的形象與各位粉絲見面。 」

另外，SEVENTEEN將在今年上半年舉辦演唱會SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN，首先於3月30日至31日在仁川亞運主運動場開唱，5月18日至19日在日本大阪長居陸上競技場演出，隨後與5月25日至26日將在神奈川日產體育場與當地粉絲見面。



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