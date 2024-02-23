黃正音再次爆料老公出軌！憤怒表示「我已經忍過他一次了」還正面回懟網友惡評

近日，黃正音突然在自己的 IG 上傳老公的照片，讓網友擔心帳號被駭。之後經紀公司透露，這是她本人親自上傳的貼文，並透露黃正音正在打離婚官司。

隨著離婚消息傳出，黃正音也與惡意留言者展開舌戰。有網友在黃正音的 IG 貼文中留言「我理解英敦哥，說實話有能力有錢的話，一個女人不夠的。如果不能理解有錢的男人出軌，那就不要見面了，呵呵呵呵」。而黃正音親自回覆該網友：「我的錢多1000倍，你懂什麼還耍嘴皮子？按照你的想法，我賺的錢更多、我更優秀，我就應該去出軌。」並質問他是不是李英敦本人。



黃正音還回覆留言：「難到我是知道他是出軌的傢伙才跟他交往的嗎？不知道才交往啊！這就是人生」，直接提到老公出軌。同時，黃正音對於3年前復合表示：「我已經忍過他一次了，這是我出生以來第一次忍著」。還有網友留言「孩子有什麼罪？快點原諒你老公」，黃正音反駁「那我有什麼罪？」



這也在韓網引發熱烈討論，不少網友紛紛留言應援黃正音：「瘋子們爲什麼去那邊發這種不像話留言」、「多1000倍哈哈哈哈 姐姐加油」、「姐姐真的要幸福 嗚嗚嗚嗚」、「不要忍！忍了一次也很多啊」、「應該是因爲孩子才忍的」、「和預想的一樣，從文章中感受到了深深的憤怒，黃正音加油」、「有錢有本事卻遇到了錯的男人，辛苦了」、「跟誰說錢呢」、「老公真是風流」、「黃正音加油，就算是藝人也不用忍著」、「有錢有本事就外遇嗎？就是因爲人品太差了」等等。



（延伸閱讀：黃正音復合3年又離婚！IG反常PO老公小孩多張正面照，疑曬出軌證據：「見過400人」）

黃正音在2016年與職業高爾夫選手出身的企業家李英敦成爲夫妻，膝下有兩個兒子。在2020年申請離婚調解的事實被曝光，之後黃正音表示在調解過程中理解了彼此的立場、克服危機決定復合，但是時隔3年再次迎來離婚。



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