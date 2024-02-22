黃正音復合3年又離婚！IG反常PO老公小孩多張正面照，疑曬出軌證據：「見過400人」

演員黃正音昨日一反常態在IG狂PO老公照片，還寫下很多意味深長的留言，讓粉絲擔心不已。今日所屬社表示黃正音IG並未被駭，她正在進行第二次離婚訴訟。

黃正音與高爾夫選手出身企業家李英敦結婚8年，平時約一周更新一次IG的她，昨日突然連PO五張老公正面照，連小孩照片都曝光，令網友擔心帳號被駭。



黃正音PO出的照片均為從另一支手機翻拍，並為每張照片寫下意味深長的文字：「非常溫柔的老公，好美。 老公和我結婚後過得非常忙碌且有趣^^這段時間太忙了，現在放鬆地享受吧」、「我老公像蠟筆小新的時期，好可愛喲，正在進行回憶之旅」、「我老公李英敦82年生，收到巧克力很開心」。

有人留言驚呼李英敦原來長這樣，黃正音的回復依舊話裡有話：「見過一次也記不住的長相」、「回想起來，應該見過400人吧」。 疑似李英敦熟人的網友留言稱李英敦目前斷聯、「被抓包很多」，結合翻拍照片和「400人」線索，令不少網友猜測李英敦婚內出軌。



今日黃正音所屬社表示IG並未被駭、內容均為演員本人上傳，並透露黃正音正在打離婚官司：「黃正音經過深思熟慮，認為婚姻難以繼續維持。具體原因屬於私生活，不便透露。 」

據二人熟人透露，黃正音認為歸責事由在於李英敦，不久前已向法院提出離婚。



此外，黃正音和李英敦經熟人介紹發展為戀人，2015年承認戀情，2016年2月舉辦婚禮，2017年8月生下第一個兒子。 2020年9月黃正音提出離婚調解申請，未公開事由。 2021年7月，黃正音表示在調解過程中理解了彼此的立場、克服危機決定復合，8個月後（2022年3月）生下第二個兒子。





去年10月黃正音做客《我家的熊孩子》還曾分享復婚心境，透露她初見李英敦覺得他「從頭到腳都帥氣」，婚後彷彿失去戀愛濾鏡、覺得老公「沒有讓人心動的瞬間」、「人生最後悔就是結婚」。 然而離婚調解期間轉變想法，稱「歐巴非常留意我從前很討厭的行動，我心裡也還有舊情」。 不料時隔3年再次選擇分道揚鑣，為8年婚姻畫上句點。



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