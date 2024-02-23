IU太寵粉！親自邀請老爺爺UAENA來演唱會：「想讓您幸福很久」

IU發佈新歌《Shopper》後在IG限動接連分享網友們的合拍影片，其中一則來自美國老爺爺UAENA的reaction讓她大受感動，當即決定邀請對方來自己的演唱會！

IU本月20日發佈迷你六輯《The Winning》，同時公開主打歌《Shopper》MV，不少歌迷都拍了第一時間欣賞新作的reaction影片、對新歌讚譽有加。 其中一位來自美國的老爺爺也PO出觀看MV的影片，還用韓文問好及自我介紹、特地佩戴《德魯納酒店》胸針。 （可愛造型令小編想起肯德基爺爺XD）



IU本人也看到這支影片，在IG限動PO出截圖和link並用英文寫下長文留言：「Hi grandpa！您的影片讓我感到幸福，我也希望讓您幸福很久。 我非常感謝您的笑容。 然後... 我想邀請您來我的美國演唱會。 我的工作室會聯絡您，請您務必要來。 這身衣服真的很適合您。 希望您喜歡我的新專輯《The Winning》，多謝您。 」



很多UAENA來到老爺爺的頻道留言傳遞喜訊，老爺爺一覺醒來發現獲得本命親自邀請，忍不住連PO數支影片分享驚喜之情、稱「這是世界上最棒的消息」，激動模樣更令家人打趣說「去演唱會之前最好不要心臟病發哦」XD



IU所屬社的YouTube賬號也留言表示已取得聯絡，IU的邀請真的不是一句空話！



此外，這位白髮粉絲3周前開始更新，第一支影片就介紹他成為UAENA的原因，並詢問如何在美國加入官方粉絲會。 他表示IU的歌聲令他平靜愉悅、作為歌手和演員都極具天賦，且善良慷慨、尊重每一個粉絲，與他人的互動令人感到溫暖，從底層白手起家、永不放棄，是世上為數不多令他真正欽佩的人。



想必這位遠在地球另一邊的高齡UAENA真的帶給IU很多感動！期待他穿著影片裡同一套衫出現在IU美國演唱會XD



▽附上老爺爺UAENA看IU《Shopper》MV的reaction：



▽得知獲邀去看演唱會的驚喜反應：



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