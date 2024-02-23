黄正音再次爆料老公出轨！愤怒表示「我已经忍过他一次了」还正面回怼网友恶评

近日，黄正音突然在自己的 IG 上传老公的照片，让网友担心帐号被骇。之后经纪公司透露，这是她本人亲自上传的贴文，并透露黄正音正在打离婚官司。

随著离婚消息传出，黄正音也与恶意留言者展开舌战。有网友在黄正音的 IG 贴文中留言「我理解英敦哥，说实话有能力有钱的话，一个女人不够的。如果不能理解有钱的男人出轨，那就不要见面了，呵呵呵呵」。而黄正音亲自回覆该网友：「我的钱多1000倍，你懂什么还耍嘴皮子？按照你的想法，我赚的钱更多、我更优秀，我就应该去出轨。」并质问他是不是李英敦本人。



黄正音还回覆留言：「难到我是知道他是出轨的家伙才跟他交往的吗？不知道才交往啊！这就是人生」，直接提到老公出轨。同时，黄正音对於3年前复合表示：「我已经忍过他一次了，这是我出生以来第一次忍著」。还有网友留言「孩子有什么罪？快点原谅你老公」，黄正音反驳「那我有什么罪？」



这也在韩网引发热烈讨论，不少网友纷纷留言应援黄正音：「疯子们爲什么去那边发这种不像话留言」、「多1000倍哈哈哈哈 姐姐加油」、「姐姐真的要幸福 呜呜呜呜」、「不要忍！忍了一次也很多啊」、「应该是因爲孩子才忍的」、「和预想的一样，从文章中感受到了深深的愤怒，黄正音加油」、「有钱有本事却遇到了错的男人，辛苦了」、「跟谁说钱呢」、「老公真是风流」、「黄正音加油，就算是艺人也不用忍著」、「有钱有本事就外遇吗？就是因爲人品太差了」等等。



（延伸阅读：黄正音复合3年又离婚！IG反常PO老公小孩多张正面照，疑晒出轨证据：「见过400人」）

黄正音在2016年与职业高尔夫选手出身的企业家李英敦成爲夫妻，膝下有两个儿子。在2020年申请离婚调解的事实被曝光，之后黄正音表示在调解过程中理解了彼此的立场、克服危机决定复合，但是时隔3年再次迎来离婚。



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