《和我老公結婚吧》朴敏英：「李伊庚一開始拍攝的樣子就令人討厭」劇中4位女演員都同年～

話題電視劇《和我老公結婚吧》裡面充滿了許多引發眾怒的反派演技，除了大家常提到的假面閨密宋昰昀，另一位自然是渣男老公李伊庚。主角朴敏英也提到自己僅是曾從綜藝節目中接觸過李伊庚，很好奇他會怎麼演出這角色，果然一開拍就由朴敏英認證「真的惹人厭」。

朴敏英想起一開始拍攝在家中的場景，道具組準備得相當真實，讓現場充滿泡麵與辛奇的味道，當她看到李伊庚躺在沙發上還丟著遊戲手把，覺得李伊庚真的演得很好，讓人感覺有夠討厭。還有一幕是李伊庚說為了和她度過火熱的夜晚而搭計程車過來，洗完澡裸著上身靠近朴敏英的畫面，朴敏英回憶起當時李伊庚的表情非常真摯，讓她覺得被打敗。



朴敏英也選出了自己最喜歡的場景，就是李伊庚拿著廉價的爛爛蛋糕，上面還寫錯字，上演史上最差求婚的那一場戲，引發觀眾們的憤怒。朴敏英說在現場的感受真的有一種快被惹怒的感覺，不過劇中所有一閃而過的回憶畫面幾乎都不長，所以其實只拍了一個鏡頭就結束了，讓她覺得太可惜，因為實在太搞笑想要繼續拍下去，但如果實際上收到這樣的求婚，朴敏英覺得不能接受。



其實劇中的四位女演員，朴敏英、宋昰昀、孔敏貞（楊科長）以及BoA都是同年齡，1986年出生的，朴敏英也提到自己與宋昰昀連出道的年份都相差不遠，作為資深演員，兩人從彩排開始就相當有默契，相互看著對方的表現而調整自己的語調等細節，配合得非常好。而朴敏英也慶幸自己的成長過程中並沒有遇到像「鄭秀敏」這樣的恐怖朋友。朴敏英也提到了與在劇中成為戀人的羅人友合作，拍攝開始後她才第一次收看《兩天一夜》，發現羅人友在綜藝跟戲劇的表現真的截然不同，也展現了他是位非常專業的演員。



朴敏英被問到如果回到10年前，希望自己怎麼做呢？她說10年前的自己已經是演員了，那時的她屬於工作狂，於是她想對自己說，該適時的休息一下，如果衝得太快也可能跌得很重，休息一下好好調整心態再出發也是很重要的。朴敏英將於3月與出演《和我丈夫結婚吧》的演員和工作人員一起前往越南進行爲期5天3夜的獎勵休假，隨後也將舉行亞洲巡迴粉絲見面會，也將是她繼2019年以來重啟海外見面會，她也將繼續選擇下一部作品。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞