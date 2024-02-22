《淚之女王》這對也令人期待！郭東延♥︎李主儐可愛夫妻檔劇照曝光，與金秀賢♥︎金智媛形成對比 XD

tvN新劇《淚之女王》講述的是Queens集團的財閥三世兼百貨公司社長「洪海仁」和龍頭里里長長子兼超市王子「白賢宇」夫婦攜手克服驚險危機，創造出奇蹟般的愛情故事。

除了金秀賢和金智媛外，「男二女二」郭東延和李主儐這一對夫妻也令人期待！



劇中，郭東延飾演洪海仁（金智媛 飾）的弟弟「洪洙哲」，在強勢的姐姐手下長大，把與姐姐個性相反的人當作自己的理想型。事業能力也比姐姐洪海仁差，總是讓爺爺洪萬大（金甲洙 飾）皺眉頭。即使已經長大了，但只要和洪海仁對視，就會自動拉防禦網，在脾氣暴躁的Queens集團排名倒數第一。



而李主儐飾演洪洙哲的妻子「千多惠」，她擁有著優雅、高貴的外貌，以及有禮、正直的態度，與大姑子洪海仁是截然相反的類型。連丈夫洪洙哲的瑣碎玩笑都能接受，賢妻良母深受長輩們喜愛。



公開的劇照中，洪洙哲和千多惠夫妻無時無刻眼裡都是蜜，幫對方擦嘴角、喂水果等，互相照顧對方，看起來非常恩愛。與結婚3年的夫妻白賢宇和洪海仁看起來完全不同啊 XD 其他兩對夫妻展現不同的羅曼史。



另外，《淚之女王》由《來自星星的你》、《愛的迫降》朴智恩編劇執筆，及由《需要浪漫3》張榮佑導演和《黑道律師文森佐》、《小女子》金熙元導演共同執導，將接檔《魅惑之人》在3月9日首播。



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