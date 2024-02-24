朱智勛作品一部接一部！陸續和韓孝周、朴寶英和鄭有美拍新劇，搭擋的女演員都很厲害！

朱智勛真的是勞模啊！作品一部接著一部拍，這是一整年都在拍戲了吧～不過...合作的女演員也都非常厲害呀！

近日，朱智勛和鄭有美收到新劇《愛在獨木橋》（사랑은 외나무다리에서）的出演提案，該劇講述雖然在學生時期熱戀，但是因爲家族的反目和命運的惡作劇而痛苦離別的男女，時隔15年再次相遇而展開的再會羅曼史。而《愛在獨木橋》由《雲畫的月光》林藝珍編劇和《金秘書為何那樣》朴峻華導演合作打造，兩人是否搭擋，備受關注呢！



還有今年1月才確定陣容的Disney+《照明商店》，該劇他將與朴寶英搭擋！該劇改編自姜草作家的作品，網漫原著以一家連接陽間與陰間的燈具商店為背景，交錯敘述生者與亡者、講述徘徊於生死之間的人們的故事。此外還有裴晟佑、嚴泰谷、金雪炫、李姃垠、金敏荷等實力派演員加入，這陣容真的讓人非常期待～！



此外，朱智勛和韓孝周合作的Disney+《支配物種》也即將在4月上線，該劇背景設定在人類餐桌上的新鮮肉類消失後的人工培植肉時代，講述結束人類食用動物數百年「支配」與「被支配」關係的生物科技企業BF掌握了培植肉市場，在呈現快速增長勢頭的時期，企業內外陸續出現了質疑BF代表行為的人。



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