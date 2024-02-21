人氣男團 NCT DREAM 確定在3月25日回歸！預計推出迷你專輯，為粉絲們帶來治癒系的歌曲

每日經濟新聞《Star Today》報道稱，人氣男團小分隊 NCT DREAM 確定在3月25日回歸，消息一出引發粉絲熱烈關注。

報導中提到，NCT Dream確認將於3月25日回歸，很可能是推出迷你專輯，活動期預計是兩週左右的時間，預計為粉絲帶來治癒系的歌曲。



這是 NCT DREAM 去年發行的正規3輯《ISTJ》後，時隔約8個月的回歸消息。透過《ISTJ》收錄的10首歌曲展現出多元音樂性的他們，今年上半年又將以另一批充滿魅力的歌曲重回粉絲們的視線。

專輯《ISTJ》發行時首周銷量就達到了365萬張（預購總數420萬張），創下了SM娛樂藝人中有史以來預購及首週銷量最高的偶像團體。 粉絲們對 NCT DREAM 的音樂有著非常高的興趣和喜愛度，迄今為止發行的三張正規專輯銷量都超過了300萬張。



去年更是橫掃了各大音樂頒獎典禮，像是獲得了“年度製作”和“最佳團體”（Melon Music Awards）、“唱片部門本賞”（金唱片獎）...等，還參與了美國大型音樂節“Jingle Ball Tour”，證明了他們的全球知名度。

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